Χιλιάδες Φιλιππινέζοι στο Βανκούβερ γιόρταζαν την Ημέρα του Λάπου - Λάπου το Σάββατο, όταν σημειώθηκε η τραγωδία στην περιοχή - ένα όχημα έπεσε στο πλήθος σκοτώνοντας πολλούς ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους τόσους. Με το φεστιβάλ αυτό τιμάται ηγετική μορφή του αγώνα κατά της αποικιοκρατίας τον 16ο αιώνα στις Φιλιππίνες.

Ειδικότερα, το φεστιβάλ, που γιορτάζεται ιδιαίτερα στις κεντρικές Φιλιππίνες, τιμά τον Ντάτου Λάπου-Λάπου, τον Φιλιππινέζο αρχηγό που νίκησε περίφημα τις ισπανικές δυνάμεις υπό τον Φερδινάνδο Μαγγελάνο στη μάχη του Μακτάν το 1521 και έγινε εθνικός ήρωας, σύμφωνα με το Reuters.

Στο Βανκούβερ γιορτάζεται με ένα μεγάλο πάρτι στη γειτονιά Sunset με φαγητό και παραδόσεις των Φιλιππίνων, ζωντανές παραστάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το πάρτι του Σαββάτου μόλις άρχιζε να διαλύεται, αλλά πολλοί ήταν ακόμα στους δρόμους όταν ένα μαύρο SUV μπήκε στο πλήθος.

Η αστυνομία είπε ότι διερευνά ένα περιστατικό με πολλούς νεκρούς και τραυματίες ενώ συνέλαβε έναν 30χρονο άνδρα στο Βανκούβερ στο σημείο, αλλά δεν έδωσε αμέσως τον αριθμό των θανάτων ή των τραυματιών. Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της αστυνομίας οι νεκροί είναι 9.

«Προσευχόμαστε η κοινότητά μας να παραμείνει ισχυρή και ανθεκτική, εμποτισμένη με το πνεύμα του bayanihan (κοινοτικό πνεύμα) κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης στιγμής», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το προξενείο των Φιλιππίνων στο Βανκούβερ.

Η κυβέρνηση της Βρετανικής Κολομβίας αναγνώρισε επίσημα την 27η Απριλίου ως Ημέρα του Λάπου Λάπου το 2023, αναγνωρίζοντας τις πολιτιστικές συνεισφορές της φιλιππινο-καναδικής κοινότητας, μιας από τις μεγαλύτερες ομάδες μεταναστών στην περιοχή.

Η νίκη του Λάπου - Λάπου γιορτάζεται στις Φιλιππίνες ως σύμβολο της αντίστασης του έθνους στον αποικισμό και της γενναιότητας των πρώτων ηγετών του. Η πόλη Λάπου - Λάπου στο νησί Μακτάν στις κεντρικές Φιλιππίνες ονομάζεται προς τιμή του αρχηγού και αποτελεί φόρος τιμής στην κληρονομιά του.

