Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γάζα: Εκτοπισμένο κοριτσάκι κουβαλά στους ώμους την αδερφή της για 2 χλμ αναζητώνας ιατρική βοήθεια

Το μικρό κορίτσι κουβαλάει στην πλάτη της την αδερφή της που την έχει χτυπήσει αυτοκίνητο για χιλιόμετρα αναζητώντας νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες

Κοριτσακι Γαζα

Συγκλονίζουν οι εικόνες που έρχονται από τη Γάζα με τους χιλιάδες εκτοπισμένους κάθε ηλικίας να αναζητούν ένα ασφαλές σημείο για να συνεχίσουν να ζουν.

Στη δημοσιότητα έρχεται τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο που δείχνει ένα εκτοπισμένο κοριτσάκι στη Γάζα να κουβαλάει στην πλάτη της την τραυματισμένη αδερφή της και να προσπαθεί να τη μεταφέρει σε νοσοκομείο για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

«Δεν βαρέθηκες να κουβαλάς την αδερφή σου έτσι;» ακούγεται να την ρωτάνε. 

«Είμαι κουρασμένη, την κουβαλάω για μια ώρα, δεν μπορεί να περπατήσει, την χτύπησε αυτοκίνητο» λέει το κοριτσάκι, εμφανώς εξαντλημένο, σε αυτόν που τη βιντεοσκοπεί.

Το μικρό κορίτσι φαίνεται να περπάτησε τουλάχιστον 2 χιλιόμετρα με την αδερφή της στην πλάτη.

Δείτε το βίντεο


 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λωρίδα της Γάζας κορίτσι τραυματισμός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark