Συγκλονίζουν οι εικόνες που έρχονται από τη Γάζα με τους χιλιάδες εκτοπισμένους κάθε ηλικίας να αναζητούν ένα ασφαλές σημείο για να συνεχίσουν να ζουν.

Στη δημοσιότητα έρχεται τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο που δείχνει ένα εκτοπισμένο κοριτσάκι στη Γάζα να κουβαλάει στην πλάτη της την τραυματισμένη αδερφή της και να προσπαθεί να τη μεταφέρει σε νοσοκομείο για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

«Δεν βαρέθηκες να κουβαλάς την αδερφή σου έτσι;» ακούγεται να την ρωτάνε.

«Είμαι κουρασμένη, την κουβαλάω για μια ώρα, δεν μπορεί να περπατήσει, την χτύπησε αυτοκίνητο» λέει το κοριτσάκι, εμφανώς εξαντλημένο, σε αυτόν που τη βιντεοσκοπεί.

Το μικρό κορίτσι φαίνεται να περπάτησε τουλάχιστον 2 χιλιόμετρα με την αδερφή της στην πλάτη.

Δείτε το βίντεο

🗣️: "Aren't you tired of carrying your sister like that?"



🗣️: "I am tired. I've been carrying her for an hour, and she can't walk"



A displaced girl in the Gaza Strip carries her injured sister on her shoulders for more than 2 kilometers to seek medical treatment pic.twitter.com/GCDCd0TCgc — Anadolu English (@anadoluagency) October 21, 2024





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.