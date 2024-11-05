Μικ Τζάγκερ: Και ο «γερόλυκος» της ροκ υπέρ της Κάμαλα Χάρις

Λίγο πριν την τελική ευθεία των εκλογών στις ΗΠΑ , ο βρετανός «γερόλυκος» της ροκ Μικ Τζάγκερ (Mick Jagger) εξέφρασε και αυτός δημόσια τη στήριξή του στην Κάμαλα Χάρις (Kamala Harris) ενθαρρύνοντας τους Αμερικανούς να είναι η επιλογή τους.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο θρυλικός τραγουδιστής των Rolling Stones μοιράστηκε φωτογραφίες με τα παιδιά του -τις τέσσερις κόρες του, Karis, Jade, Elizabeth και Georgia May, καθώς και τους δύο γιους του, James και Lucas - επισημαίνοντας «μην ξεχάσετε να ψηφίσετε. Τα παιδιά του Τζάγκερ ψηφίζουν Κάμαλα Χάρις».

Μπορεί να μην έχει δικαίωμα ψήφου στις αμερικανικές εκλογές αλλά ο Μικ Τζάγκερ έχει μιλήσει ανοιχτά για τη σημασία της συμμετοχής στις κάλπες, ενώ παράλληλα έχει εκφράσει δημόσια την αντίθεσή του στον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον Independent.

Το 2020, οι Rolling Stones απείλησαν με νομικές ενέργειες τον τότε Προέδρο Τραμπ, καθώς εκείνος συνέχισε να χρησιμοποιεί τα τραγούδια τους, «You Can't Always Get What You Want» και «Start Me Up», στις πολιτικές του συγκεντρώσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.