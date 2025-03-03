Γάλλος ΥΠΕΞ για Ουκρανία: Η γραμμή του μετώπου δεν σταματά να μας πλησιάζει

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν- Νοέλ Μπαρό εκτίμησε σήμερα αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία ότι «η γραμμή του μετώπου δεν σταματά να μας πλησιάζει».

«Ποτέ δεν ήταν τόσο αυξημένος ο κίνδυνος ενός πολέμου στην ευρωπαϊκή ήπειρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι εδώ και 15 χρόνια η απειλή δεν σταματά να μας πλησιάζει, η γραμμή του μετώπου δεν σταματά να μας πλησιάζει», δήλωσε ο Μπαρό μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πλέον έχουν συνειδητοποιήσει πλήρως αυτό το γεγονός, μία ημέρα μετά τη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο με θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ασφάλεια της Ευρώπης.

Εξάλλου ο Γάλλος υπουργός σημείωσε ότι η μερική εκεχειρία που πρότεινε το Παρίσι και το Λονδίνο στον πόλεμο στην Ουκρανία, αν γίνει δεκτή, θα επιτρέψει στο Κίεβο και τους συμμάχους του να αποτιμήσουν αν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενεργεί καλή τη πίστει και αν είναι διατεθειμένος να ξεκινήσει ειλικρινείς διαπραγματεύσεις για μια πιο μακροπρόθεσμη ειρηνευτική συμφωνία.

Χθες Κυριακή ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι Παρίσι και Λονδίνο προτείνουν να κηρυχθεί μερική εκεχειρία διάρκειας ενός μήνα στον πόλεμο στην Ουκρανία που θα αφορά τις επιχειρήσεις στον αέρα, τη θάλασσα και τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές.

Ο Μπαρό από την πλευρά του πρόσθεσε σήμερα ότι πιστεύει πως ο Ζελένσκι και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ίσως να είναι διατεθειμένοι να επαναλάβουν τις συνομιλίες τους μετά την έντονη αντιπαράθεση που είχαν την Παρασκευή στο Οβάλ Γραφείο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

