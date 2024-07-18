ΗΠΑ: Ο Τζέι Ντι Βανς καλεί τους Αμερικανούς να επιλέξουν «νέο» δρόμο

Ο υποψήφιος αντιπρόεδρος του Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζέιμς Ντέιβιντ Βανς, κάλεσε χθες Τετάρτη τους Αμερικανούς να επιλέξουν «νέο δρόμο», ψηφίζοντας τον Ρεπουμπλικάνο τέως πρόεδρο την 5η Νοεμβρίου, προτού αποδεχθεί επίσημα το χρίσμα της παράταξης.

Μίλησε για «βραδιά ελπίδας», για «εορτασμό αυτού που ήταν η Αμερική και, με τη χάρη του Θεού, θα ξαναγίνει σύντομα».

Ο 39χρονος γερουσιαστής του Οχάιο με ασυνήθιστο προφίλ είπε ακόμη από το βήμα του συνεδρίου των Ρεπουμπλικάνων πως η βραδιά αποτελεί «υπενθύμιση του ιερού καθήκοντος που έχουμε», της υπεράσπισης του αμερικανικού τρόπου ζωής, της «αμερικανικής εμπειρίας», «της επιλογής νέου δρόμου για τα παιδιά και τα εγγόνια μας».

Ο «Τζέι Ντι», με κοστούμι και μπλε γραβάτα, διαβεβαίωσε πως το κόμμα οδεύει «ενωμένο» προς «τη νίκη», υπό το βλέμμα του Ντόναλντ Τραμπ, με επίδεσμο στο αυτί, στο πελώριο στάδιο του Μιλγουόκι.

Πριν ανέβει στο βήμα, εναγκαλίστηκε τη σύζυγό του Ουσά, ινδοαμερικανίδα δικηγόρο —γνωρίστηκαν στο Γέιλ—, την οποία παρουσίασε ως ενσάρκωση «του αμερικανικού ονείρου».

Συγγραφέας μπεστ σέλερ αυτοβιογραφίας με φόντο την επαρχιακή, αποβιομηχανοποιημένη Αμερική των ξεχασμένων, ο γερουσιαστής, ενσάρκωση ιδιόρρυθμου, λαϊκιστικού, «αντισυστημικού» ρεύματος, πλέον έχει τους προβολείς στραμμένους πάνω του από τη Δευτέρα, όταν τον επέλεξε ως υποψήφιο αντιπρόεδρό του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η επιλογή αυτή για οποιονδήποτε υποψήφιο πρόεδρο αποσκοπεί να σαγηνεύσει νέα μερίδα του εκλογικού σώματος, ή να αναπληρώσει αδυναμίες, σε όρους εικόνας ή προγράμματος.

Το ότι επελέγη ο κ. Βανς, άνθρωπος με ταπεινή καταγωγή κι απίθανη διαδρομή —από το σώμα Πεζοναυτών βρέθηκε να κάνει καριέρα στην Κοιλάδα του Πυριτίου— μάλλον καθησύχασε την πιο δεξιά πτέρυγα του κόμματος, ενώ ταυτόχρονα ο υποψήφιος Τραμπ θα ήθελε επίσης να προσελκύσει πιο μετριοπαθείς.

Ο πολέμιος της στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία κατά τη θητεία του στη Γερουσία απαιτούσε τα δισεκατομμύρια αντί του Κιέβου να πάνε στα σύνορα, στην αναχαίτιση των μεταναστευτικών ροών. Στη χθεσινή ομιλία του, προσπάθησε να δώσει την εικόνα πως θα υπερασπιστεί τον «απλό», τον επαρχιώτη ψηφοφόρο, θυμίζοντας συνεχώς την προσωπική του ιστορία.

Εξάλλου, αν ο κ. Τραμπ, 78 ετών, επιστρέψει όντως στον Λευκό Οίκο, ο κ. Βανς θα αντιπροσωπεύει τα «νιάτα» στον Λευκό Οίκο. Θα γινόταν ο τρίτος νεότερος αντιπρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ.

Η ιδιότητά του πάντως που πιθανόν μέτρησε περισσότερο απ’ όλες τις άλλες για την επιλογή ήταν το ότι πλέον είναι απόλυτα πιστός στον πρώην πρόεδρο.

Παρότι στο παρελθόν επέκρινε με σκληρότητα τον μεγιστάνα, φθάνοντας να τον συγκρίνει με τον Χίτλερ σε ιδιωτικά μηνύματα, έκανε πλήρη αναστροφή και μετατράπηκε σ’ έναν από τους πιο αφοσιωμένους υποστηρικτές του κ. Τραμπ και της ιδεολογίας MAGA (το αρκτικόλεξο του συνθήματος Make America Great Again, ή «ας ξαναδώσουμε στην Αμερική το μεγαλείο της»).

Πριν από τον γερουσιαστή Βανς, στη σκηνή ανέβηκε ο γιος του μεγιστάνα, ο Ντόναλντ Τραμπ ο νεότερος, που εξήρε τη «δύναμη» του πατέρα του. Το Σάββατο, ο τελευταίος γλίτωσε για εκατοστά από απόπειρα δολοφονίας του στην Πενσιλβάνια. Το πλήθος άρχισε να κραυγάζει «Fight!» («αγωνίσου!») — αυτό που φώναξε με υψωμένη γροθιά και το πρόσωπο ματωμένο ο υποψήφιος της αμερικανικής δεξιάς προτού τον απομακρύνουν εσπευσμένα πράκτορες της Secret Service από τη σκηνή.

Η κορύφωση του συνεδρίου των Ρεπουμπλικάνων, χορογραφημένη ως την τελευταία λεπτομέρεια, αναμένεται απόψε, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ θα αποδεχθεί και τυπικά το χρίσμα της παράταξης και θα ακολουθήσει γιορτή μέσα σε θάλασσα από χιλιάδες κόκκινα, λευκά και μπλε μπαλόνια.

Θα πρόκειται για την πρώτη δημόσια ομιλία του αφότου επέζησε από την απόπειρα δολοφονίας του.

Μετά το τέλος του συνεδρίου, ο κ. Τραμπ σκοπεύει να ταξιδέψει στο Μίσιγκαν για προεκλογική εμφάνιση το Σάββατο — ακριβώς μια εβδομάδα μετά την απόπειρα. Ο Τζ. Ντ. Βανς θα είναι πλάι του.

