Τουλάχιστον 6 τραυματίες σε επίθεση με χειροβομβίδα σε κομμωτήριο στη Γαλλία - Δείτε βίντεο

Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνεται ένα 5χρονο παιδί - Οι δράστες εγκατέλειψαν τον τόπο του συμβάντος - οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό

Γαλλία

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν την Παρασκευή μετά την ρίψη χειροβομβίδας σε ένα κομμωτήριο στη νοτιοανατολική Γαλλία, δήλωσαν πηγές στο τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV.


Τα θύματα, συμπεριλαμβανομένου ενός πεντάχρονου παιδιού, υπέστησαν ελαφρά τραύματα και δεν νοσηλεύτηκαν αφότου επηρεάστηκαν από το ωστικό κύμα έκρηξης από τη χειροβομβίδα που ρίχτηκε στο κομμωτήριο στην πόλη Γκρενόμπλ.

Οι δράστες εγκατέλειψαν τον τόπο του συμβάντος. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη τους. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Γαλλία Έκρηξη
