Οι Σοσιαλιστές κατέθεσαν πρόταση δυσπιστίας κατά του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού μετά την κατάρρευση των συνομιλιών για το συνταξιοδοτικό στη Γαλλία.

Οι πολύμηνες συνομιλίες μεταξύ των γαλλικών συνδικάτων και των εργοδοτών σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις του συνταξιοδοτικού συστήματος κατέρρευσαν αργά τη Δευτέρα, γεγονός που ώθησε τον Μπαϊρού να καλέσει και τις δύο πλευρές σε συνομιλίες για να βρεθεί μια διέξοδος, σημειώνει το France24.

Η αποτυχία αυτών των συνομιλιών καθιστά τον Μπαϊρού ευάλωτο, καθώς η κεντρώα κυβέρνησή του, που ομαδοποιεί τη συμμαχία Ensemble του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και τους συντηρητικούς Ρεπουμπλικάνους, θα μπορούσε να πέσει ανά πάσα στιγμή αν τα αριστερά και ακροδεξιά κόμματα συνασπιστούν για να υποστηρίξουν μια πρόταση δυσπιστίας.

Αυτό, αποτελεί επίσης κακό οιωνό για τις πιθανές ακόμη πιο δύσκολες συνομιλίες για το νομοσχέδιο του προϋπολογισμού του 2026, με την κυβέρνηση να επιδιώκει να περάσει περικοπές δαπανών ύψους 40 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ο Boris Vallaud, επικεφαλής των Σοσιαλιστών στην Κάτω Βουλή, δήλωσε στο κοινοβούλιο ότι ο Μπαϊρού δεν τήρησε την υπόσχεσή του να καταθέσει στο κοινοβούλιο ένα νέο νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος.

«Αυτό μας αναγκάζει να καταθέσουμε πρόταση μομφής», ανέφερε ο Vallaud.

Η θέση του Εθνικού Συναγερμού

Η σκληρά αριστερή Ανυπότακτη Γαλλία έχει υποστηρίξει στο παρελθόν την ιδέα, αλλά χωρίς την υποστήριξη του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού (RN) της Μαρίν Λεπέν, η πρόταση φαίνεται απίθανο να περάσει.

Ο Gaëtan Dussausaye, βουλευτής του RN, δήλωσε ότι ο Εθνικός Συναγερμός δεν επιδιώκει να ανατρέψει την κυβέρνηση.

«Δεν κάνουμε μομφή για το τίποτα - αλλά αυτό ακριβώς προτείνει η Αριστερά εδώ», δήλωσε ο Dussausaye.

Ο Μπαϊρού βρίσκεται σε παρόμοια κατάσταση με τον προηγούμενο πρωθυπουργό, τον Μισέλ Μπαρνιέ, του οποίου η τρίμηνη διακυβέρνηση στηρίχθηκε από το RN μέχρι την κατάθεση του νομοσχεδίου για τον προϋπολογισμό του 2025.

