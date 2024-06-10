Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εντείνει σήμερα την πίεση για να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, όπου οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται, ζητώντας να διεξαχθεί ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το αμερικανικό σχέδιο απόφασης που καλεί το Ισραήλ και τη Χαμάς να εφαρμόσουν «χωρίς καθυστέρηση» την πρόταση για την κατάπαυση του πυρός και στέλνοντας στην περιοχή τον υπουργό Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ουάσιγκτον έχει ζητήσει η ψηφοφορία να γίνει σήμερα, κάτι όμως που δεν έχει επιβεβαιωθεί από τη Νότια Κορέα, που ασκεί την προεδρία του ΣΑ τον τρέχοντα μήνα.

Την πρόταση για την κατάπαυση του πυρός σε τρεις φάσεις την παρουσίασε την 31η Μαΐου ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, με τον Νετανιάχου να την απορρίπτει κατηγορηματικά.

Η τρίτη εκδοχή του κειμένου, που διανεμήθηκε χθες Κυριακή στα κράτη μέλη και περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, «χαιρετίζει» την πρόταση κι αναφέρει - αντίθετα με τις δυο προηγούμενες εκδοχές - ότι την έχει «αποδεχτεί» το Ισραήλ.

Αναφέρει ότι η πρώτη φάση προβλέπει «άμεση και πλήρη» κατάπαυση του πυρός, απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από «πυκνοκατοικημένες περιοχές» της Λωρίδας της Γάζας για έξι εβδομάδες, την απελευθέρωση ορισμένων ομήρων, ιδίως γυναικών και αρρώστων, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές και την είσοδο περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας.

Αν η φάση αυτή πάρει πάνω από έξι εβδομάδες, η κατάπαυση του πυρός θα συνεχιστεί «για όσο καιρό συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις».

Ο Μπλίνκεν στην περιοχή

Παράλληλα, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν αναμένεται σήμερα στην περιοχή για να συνεχίσει τις διπλωματικές προσπάθειες, χωρίς ωστόσο καμιά εγγύηση επιτυχίας, με δεδομένες τις διαφωνίες στο εσωτερικό της κυβέρνησης Νετανιάχου και τη σιωπή της Χαμάς.

Αρχικά θα γίνει δεκτός στο Κάιρο από τον αιγύπτιο πρόεδρο Άμπντελ Φάταχ ας Σίσι, κατόπιν θα πάει στο Ισραήλ και θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ.

Οι συναντήσεις αυτές θα γίνουν την επομένη της παραίτησης του Μπένι Γκαντς από την κυβέρνηση πολέμου, την πιο πρόσφατη ένδειξη του διευρυνόμενου διχασμού στο Ισραήλ για τον τρόπο που διεξάγεται ο πόλεμος με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, που πλέον διανύει τον ένατο μήνα του.

Ο Μπένι Γκαντς απαιτούσε ιδίως την υιοθέτηση «σχεδίου δράσης» την επαύριο του πολέμου.

Σφαγή στο αλ Νουσεϊράτ

Πριν δύο ημέρες, κατά την διάρκεια ισραηλινής επιχείρησης στον καταυλισμό αμάχων Νουσεϊράτ, στην κεντρική Γάζα, οι IDF απελευθέρωσαν 4 ομήρους αλλά άφησαν πίσω τουε φοβερή καταστροφή, που κατέγραψαν οι κάμερες της τηλεοπτικής υπηρεσίας του Γαλλικού Πρακτορείου: απανθρακωμένα οχήματα, ξεκοιλιασμένα και κατεδαφισμένα κτίρια, πυρκαγιές, ερείπια που κάπνιζαν ακόμα.

Κάποιοι προσπαθούσαν να ανοίξουν δρόμο στα συντρίμμια για να προσπαθήσουν να σβήσουν τις φλόγες, ή να διασώσουν τραυματίες, άλλοι ήταν συγκεντρωμένοι γύρω από πτώματα τυλιγμένα με κουβέρτες.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς έκανε λόγο για 274 νεκρούς και 698 τραυματίες, καταγγέλλοντας τη «σφαγή» σε πυκνοκατοικημένη περιοχή του παλαιστινιακού θυλάκου.

Χθες οι επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού συνεχίζονταν στη Λωρίδα της Γάζας. Πλήγμα σε σπίτι στην πόλη της Γάζας σκότωσε πέντε ανθρώπους, ανάμεσά τους έγκυο οκτώ μηνών, τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος των υπηρεσιών της παλαιστινιακής πολιτικής προστασίας.

Ταυτόχρονα, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες πως ξανάρχισαν ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας, κάνοντας λόγο για 10 τόνους μερίδων που ερρίφθησαν στο βόρειο τμήμα του θυλάκου. Την προηγουμένη, ανέφερε πως ξανάρχισαν οι παραδόσεις, μέσω προσωρινής προβλήτας, της ανθρωπιστικής βοήθειας που χρειάζονται απελπιστικά οι 2,4 εκατ. κάτοικοι που κινδυνεύουν να υποστούν λιμό.

Τουλάχιστον 37.084 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, έχουν σκοτωθεί στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις από την 7η Οκτωβρίου, κατά τα δεδομένα του υπουργείου Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, όπου κυβερνά η Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.