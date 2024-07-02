Συγγενείς των θυμάτων των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου, που διέπραξε η Χαμάς στο Ισραήλ, προσέφυγαν στην αμερικανική δικαιοσύνη κατά του Ιράν, της Συρίας και της Βόρειας Κορέας ισχυριζόμενοι ότι η φερόμενη υποστήριξη των χωρών αυτών προς την παλαιστινιακή εξτρεμιστική οργάνωση διευκόλυνε το αιματοκύλισμα.

Το Ιράν, η Συρία και η Βόρεια Κορέα "παρείχαν υλική υποστήριξη και τους πόρους" ώστε να μπορέσει η Χαμάς να πραγματοποιήσει την επίθεση στις κοινότητες του νότιου Ισραήλ, σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε χθες, Δευτέρα, σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον από την Anti-Defamation League (ADL), μια εβραϊκή μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Νέα Υόρκη, για λογαριασμό 125 θυμάτων και των οικογενειών τους.

Οι ενάγοντες απαιτούν αποζημίωση τουλάχιστον 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την απαγωγή και τον φόνο των συγγενών τους.

Μαχητές της Χαμάς κατέσφαξαν περισσότερους από 1.200 ανθρώπους όταν επέδραμαν σε κοινότητες του νότιου Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Επίσης συνέλαβαν ομήρους περίπου 250 ανθρώπους, εκ των οποίων περισσότεροι από 100 εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, παρότι δεν είναι σαφές πόσοι από αυτούς βρίσκονται ακόμη στη ζωή.

Το Ισραήλ απάντησε με βομβαρδισμούς της Γάζας και εξαπέλυσε χερσαία επιθεση στο παλαιστινιακό έδαφος για να εξοντώσει τη Χαμάς. Εκτοτε, τουλάχιστον 37.765 Παλαιστίνιοι θεωρείται ότι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 86.429 έχουν τραυματισθεί στη Γάζα.

Ο Ναχάρ Νέτα, η μητέρα του οποίου σκοτώθηκε στις 7 Οκτωβρίου, είπε ότι ο λόγος που ο ίδιος και η οικογένειά του αποφάσισαν να προσφύγουν στα δικαστήρια είναι "για να προσφέρουν λίγη παρηγοριά και δικαιοσύνη στις οικογένειες των θυμάτων της 7ης Οκτωβρίου".

Αν οι ενάγοντες δικαιωθούν από το δικαστήριο, τότε πιθανόν να αποζημιωθούν από ένα αμερικανικό ταμείο που έχει θεσπίσει το Κογκρέσσο για θύματα της τρομοκρατίας.

Τα χρήματα αυτά προέρχονται από κατασχεμένα περιουσιακά στοιχεία και από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε εταιρείες οι οποίες έχει διαπιστωθεί ότι εμπλέκονται σε παράνομες επιχειρήσεις με χώρες που έχουν χαρακτηριστεί και έχουν υποστεί κυρώσεις ως υποστηρίκτριες της τρομοκρατίας.

Πηγή: skai.gr

