Αεροπλάνο έπιασε φωτιά στο αεροδρόμιο Gimhae της Νότιας Κορέας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap επικαλούμενο τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα, σύμφωνα με το Reuters.

Ειδικότερα, οι πυροσβεστικές αρχές δήλωσαν ότι ένα αεροπλάνο της Air Busan με προορισμό το Χονγκ Κονγκ από το διεθνές αεροδρόμιο Gimhae στο Μπουσάν, περίπου 320 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Σεούλ, έπιασε φωτιά στην ουρά γύρω στις 22:30 τοπική ώρα την Τρίτη. Πρόσθεσαν ότι και οι 169 επιβάτες και τα επτά μέλη του πληρώματος εκκενώθηκαν και δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.