Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Σφοδρή κριτική δέχθηκε από πολλούς ακροατές του πρωινού προγράμματος του ραδιοφώνου του Λονδίνου LBC ο Ρίσι Σούνακ, που επί μία ώρα απαντούσε σε ερωτήσεις όσων τηλεφωνούσαν στο σταθμό.

Σε δύο περιπτώσεις ο απερχόμενος πρωθυπουργός και ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος χαρακτηρίστηκε «ψεύτης» από τους συνομιλητές του, μία ως προς την πρόθεσή του να αντιμετωπίσει προβλήματα των νέων και μία ως προς το πόσο συναισθάνεται τις οικονομικές δυσκολίες των πολιτών από τη στιγμή που ο ίδιος είναι «πλουσιότερος από τον βασιλιά».

Κατηγορήθηκε δε από έναν ομοφυλόφιλο πάσχοντα από HIV που μίλησε περί ταυτότητας φύλου για υποδαύλιση «πολιτισμικών πολέμων» σαν να είναι «φτηνιάρικος Φάρατζ».

Στην ίδια εκπομπή την Τρίτη υπό πίεση είχε βρεθεί και ο ηγέτης των Εργατικών σερ Κιρ Στάρμερ, ιδίως στο ζήτημα του ποιες κατηγορίες πολιτών θα κληθούν να καταβάλουν υψηλότερους φόρους αν ο ίδιος αναδειχθεί πρωθυπουργός.

Εν αναμονή της νεότερης μεγάλης δημοσκόπησής της αργότερα το απόγευμα, η εταιρεία YouGov έδωσε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα μέτρησης για το ποιον θεωρεί το βρετανικό κοινό καταλληλότερο ως πρωθυπουργό.

Σε όλες τις συγκρίσεις με τους ηγέτες των υπολοίπων κομμάτων ο κ. Στάρμερ αναδεικνύεται νικητής. Επικρατεί του κ. Σούνακ με 41%-21% και του Νάιτζελ Φάρατζ με 50%-25% (το υπόλοιπο ποσοστό δεν γνωρίζει).

Ανάμεσα στους κ.κ. Σούνακ και Φάρατζ ο ηγέτης των Τόρις επικρατεί του νέου ηγέτη του Reform UK με 38%-25%.

