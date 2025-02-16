Ισχυρή καταιγίδα πλήττει περιοχές των ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, προκαλώντας προειδοποιήσεις για ξαφνικές πλημμύρες στη Δυτική Βιρτζίνια, τη Βιρτζίνια, το Κεντάκι και το Τενεσί.

Το πρωί της Κυριακής, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία παρέτεινε τις προειδοποιήσεις για επτά περιοχές στο ανατολικό Τενεσί και τη νοτιοδυτική Βιρτζίνια μέχρι το μεσημέρι της Ανατολικής ώρας.

Επίσης, παρέτεινε τις προειδοποιήσεις για πλημμύρες μέχρι τις 9:45 π.μ. ανατολική ώρα για 10 περιοχές στο νοτιοανατολικό Οχάιο, τη βορειοδυτική Δυτική Βιρτζίνια και τη δυτική Δυτική Βιρτζίνια.

Το NWS προέτρεψε τους κατοίκους που ζουν σε πληγείσες περιοχές να μην οδηγούν σε πλημμυρισμένους δρόμους.

Ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνια Πάτρικ Μόρισεϊ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 10 κομητείες το Σάββατο και είπε ότι «η κατάσταση ετοιμότητας είναι σε ισχύ» για όλες τις κομητείες.

Στο Κεντάκι, τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε αφού παρασύρθηκε από πλημμύρα στην κομητεία Κλέι. Ο κυβερνήτης Andy Beshear είπε ότι οι ομάδες διάσωσης εργάζονται για την εκκένωση περιοχών της πολιτείας εν μέσω «σοβαρών πλημμυρών» γύρω από την πόλη Τζάκσον.

«Είμαστε ευγνώμονες στους διασώστες και όσους εργάζονται σε αυτήν την περιοχή - και σε ολόκληρη την πολιτεία - που έδωσαν προτεραιότητα στους ανθρώπους μας και έκαναν ό,τι χρειάζεται για να τους κρατήσουμε ασφαλείς», έγραψε στο X. «Εάν κινδυνεύετε λόγω της ανόδου του νερού, καλέστε το 911 για βοήθεια εκκένωσης», πρόσθεσε.

Ο Beshear είπε ότι έστειλε επιστολή στον Ντόναλντ Τραμπ ζητώντας μια δήλωση έκτακτης ανάγκης για την πολιτεία, η οποία θα καταστήσει διαθέσιμη την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση.

Πλάνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν πλημμυρισμένους δρόμους και κτίρια κάτω από το νερό στη Βιρτζίνια και μια προειδοποίηση για ξαφνική πλημμύρα εκδόθηκε για την κομητεία Tazewell από το βράδυ του Σαββάτου. Σχεδόν 24.000 σπίτια και επιχειρήσεις στην πολιτεία και πάνω από 18.000 στο Κεντάκι έμειναν χωρίς ρεύμα το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με το διαδικτυακό πρόγραμμα παρακολούθησης PowerOutage.us.

«Μείνετε σε εγρήγορση - μην παλεύετε με το νερό, απλώς φύγετε και καλέστε για βοήθεια», δήλωσε ο κυβερνήτης της Βιρτζίνια, Γκλεν Γιάνγκιν στο X.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.