Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σύγκρουση πλοίων στη Βρετανία: Ένοχος Ρώσος καπετάνιος για τον θάνατο μέλους πληρώματος

Ο Ρώσος υπήκοος Βλαντίμιρ Μότιν, ήταν καπετάνιος του υπό πορτογαλική σημαία Solong, όταν αυτό χτύπησε το αγκυροβολημένο δεξαμενόπλοιο τον Μάρτιο του 2025

Δεξαμενόπλοιο, Shutterstock
Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle
  • Η σύγκρουση προκάλεσε τον θάνατο του Φιλιππινέζου υπηκόου και μέλους του πληρώματος του Solong, Μαρκ Πέρνια, 38 ετών, του οποίου η σορός δεν βρέθηκε και θεωρείται νεκρός
  • Μετά τη δίκη στο δικαστήριο Old Bailey του Λονδίνου, ο Μότιν καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία εξ αμελείας του Πέρνια

Ο καπετάνιος ενός πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που συγκρούστηκε με ένα αμερικανικό δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της Βρετανίας πέρυσι κρίθηκε σήμερα ένοχος για ανθρωποκτονία εξ αμελείας ενός μέλους του πληρώματος.

Ο Ρώσος υπήκοος Βλαντίμιρ Μότιν, 59 ετών, ήταν καπετάνιος του υπό πορτογαλική σημαία Solong όταν αυτό χτύπησε το αγκυροβολημένο δεξαμενόπλοιο Stena Immaculate στις 10 Μαρτίου 2025.

Η σύγκρουση προκάλεσε τον θάνατο του Φιλιππινέζου υπηκόου και μέλους του πληρώματος του Solong, Μαρκ Πέρνια, 38 ετών, του οποίου η σορός δεν βρέθηκε και θεωρείται νεκρός.

Μετά τη δίκη στο δικαστήριο Old Bailey του Λονδίνου, ο Μότιν καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία εξ αμελείας του Πέρνια.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βρετανία δεξαμενόπλοιο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark