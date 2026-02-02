Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η σύγκρουση προκάλεσε τον θάνατο του Φιλιππινέζου υπηκόου και μέλους του πληρώματος του Solong, Μαρκ Πέρνια, 38 ετών, του οποίου η σορός δεν βρέθηκε και θεωρείται νεκρός

Μετά τη δίκη στο δικαστήριο Old Bailey του Λονδίνου, ο Μότιν καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία εξ αμελείας του Πέρνια

Ο καπετάνιος ενός πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που συγκρούστηκε με ένα αμερικανικό δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της Βρετανίας πέρυσι κρίθηκε σήμερα ένοχος για ανθρωποκτονία εξ αμελείας ενός μέλους του πληρώματος.

Ο Ρώσος υπήκοος Βλαντίμιρ Μότιν, 59 ετών, ήταν καπετάνιος του υπό πορτογαλική σημαία Solong όταν αυτό χτύπησε το αγκυροβολημένο δεξαμενόπλοιο Stena Immaculate στις 10 Μαρτίου 2025.

Η σύγκρουση προκάλεσε τον θάνατο του Φιλιππινέζου υπηκόου και μέλους του πληρώματος του Solong, Μαρκ Πέρνια, 38 ετών, του οποίου η σορός δεν βρέθηκε και θεωρείται νεκρός.

Μετά τη δίκη στο δικαστήριο Old Bailey του Λονδίνου, ο Μότιν καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία εξ αμελείας του Πέρνια.

