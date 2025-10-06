Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν έδωσε προθεσμία στον απερχόμενο πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί μέχρι το βράδυ της Τετάρτης για να «ορίσει μια πλατφόρμα δράσης και σταθερότητας» σε μια ύστατη προσπάθεια να βγάλει τη χώρα από το νέο πολιτικό αδιέξοδο στο οποίο περιήλθε ζητώντας του να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τα άλλα πολιτικά κόμματα. Σε περίπτωση όμως νέας αποτυχίας του απερχόμενου πρωθυπουργού, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι είναι έτοιμος να «αναλάβει την ευθύνη», σύμφωνα με το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου με ότι αυτό συνεπάγεται.

Πρόκειται για ένα μήνυμα από τον Γάλλο πρόεδρο που για μερικούς θεωρείται ως απειλή ότι θα προχωρήσει ακόμα και σε διάλυση της Εθνοσυνέλευσης.

Σε δελτίο Τύπου νωρίτερα, το Μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων ανέφερε ότι «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέθεσε στον κ. Σεμπαστιάν Λεκορνί, τον απερχόμενο πρωθυπουργό, την ευθύνη να ηγηθεί, μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, των τελικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου να καθοριστεί μια πλατφόρμα δράσης και σταθερότητας για τη χώρα».

Από την πλευρά του, ο Λεκορνί «αποδέχτηκε» αυτήν την αποστολή με ανάρτηση στο X. Θα ενημερώσει τον Εμανουέλ Μακρόν «αν αυτό είναι εφικτό ή όχι, ώστε να μπορέσει να εξαγάγει όλα τα απαραίτητα συμπεράσματα».

J’ai accepté à la demande du Président de la République de mener d’ultimes discussions avec les forces politiques pour la stabilité du pays.



Je dirai au chef de l’Etat mercredi soir si cela est possible ou non, pour qu’il puisse en tirer toutes les conclusions qui s’imposent. — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 6, 2025

Με την πλάτη στον τοίχο ο Μακρόν

Νωρίτερα σήμερα, ο Εμανουέλ Μακρόν εθεάθη να περπατάει και να κάνει τηλεφωνήματα δίπλα στον ποταμό Σηκουάνα τη Δευτέρα, καθώς εξέταζε τις επιλογές που έχει από εδώ και πέρα στη διάθεσή του.

Η επιμονή του στον Λεκορνί μαρτυράει ότι ο ίδιος επιθυμεί να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια πριν κάνει το επόμενο κρίσιμο βήμα. Άλλωστε, η κρίση στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης υπονομεύει την εμπιστοσύνη τόσο στις γαλλικές αγορές όσο και στο ευρώ.

Τώρα ο Μακρόν έρχεται αντιμέτωπος με μια σειρά από δυσάρεστες επιλογές: να διορίσει έναν νέο πρωθυπουργό που σχεδόν σίγουρα θα αποτύχει ή να προκηρύξει πρόωρες εκλογές που πιθανότατα θα φέρουν τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό πιο κοντά στην εξουσία. Ή κάτι που είπε ότι δεν θα έκανε ποτέ: να παραιτηθεί.

Ο Γάλλος πρόεδρος θα μπορούσε τώρα να διορίσει νέο πρωθυπουργό, αλλά οποιοσδήποτε από την κεντροδεξιά, την αριστερά ή ακόμα και ένας τεχνοκράτης θα δυσκολευόταν να πιέσει ένα διχασμένο κοινοβούλιο να συμφωνήσει σε έναν περιορισμένο προϋπολογισμό.

Ο διορισμός του Λεκορνί αποτελούσε την τρίτη προσπάθεια του Μακρόν να βρει ένα διέξοδο από την κρίση που προκλήθηκε από την ατυχή απόφασή του να προκηρύξει πρόωρες εκλογές πέρυσι, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα κοινοβούλιο χωρίς πλειοψηφία, στο οποίο οι κεντρώοι του Μακρόν και οι σύμμαχοί του ελέγχουν μόνο το ένα τρίτο περίπου των εδρών. Η αριστερά και η ακροδεξιά ελέγχουν τα υπόλοιπα δύο τρίτα, αλλά κινούνται σε αντίθετες πολιτικές κατευθύνσεις, καταστέλλοντας εκ των προτέρων κάθε προσπάθεια των διαδοχικών κυβερνήσεων να ξεπεράσουν το αδιέξοδο εν μέσω δημοσιονομικής κρίσης.

Σφοδρές αντιδράσεις

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί αναγνώρισε από πολύ νωρίς το πολιτικό αυτό αδιέξοδο και έκανε γνωστή την παραίτησή του υπηρετώντας ως πρωθυπουργός της Γαλλίας μόλις 27 ημέρες ενώ η κυβέρνησή του διήρκησε 14 ώρες.Πρόκειται για τη συντομότερη θητεία πρωθυπουργού στη σύγχρονη Γαλλία.

Στην ομιλία του σήμερα δήλωσε ότι έκανε ότι μπορούσε για να επιτύχει τους αναγκαίους συμβιβασμούς, ωστόσο, όπως τόνισε, η επίτευξή τους είναι αδύνατη λόγω της ακαμψίας των πολιτικών παραγόντων της χώρας.

Στις δηλώσεις του αυτές οι αντίπαλοι του Μακρόν άδραξαν αμέσως την ευκαιρία με πρώτο απ' όλους το ακροδεξιό κόμμα της Εθνικής Συσπείρωσης που τον κάλεσε είτε να ζητήσει νέες πρόωρες εκλογές είτε να παραιτηθεί, ενώ σε όλο το φάσμα της αριστεράς, η Ανυπότακτη Γαλλία ζήτησε επίσης την αποχώρηση του Μακρόν.

«Είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε», δήλωσε ο πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης, Ζορντάν Μπαρντελά.

«Τον καλώ να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση. Βρισκόμαστε στο τέλος του δρόμου», τόνισε από την πλευρά της η Μαρίν Λεπέν με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν σταθερά την Εθνική Συσπείρωση να προηγείται σημαντικά των άλλων πολιτικών κομμάτων, με περίπου 33 έως 34% των ψήφων σε πιθανές βουλευτικές εκλογές. Αντίθετα, το κόμμα του Μακρόν βρίσκεται στην τρίτη θέση, με το μισό ποσοστό ψήφων. Οι αριστεροί υποψήφιοι βρίσκονται στη δεύτερη θέση.

«Το αστείο τελείωσε, η φάρσα κράτησε αρκετά... Με την παράλογη μάχη του ενάντια στους θεσμούς, ο Εμανουέλ Μακρόν βάζει τη χώρα σε μια τρομερά περίπλοκη κατάσταση» υπογράμμισε η Λεπέν και πρόσθεσε πως αυτό που περιμένει από εδώ και πέρα είναι η διάλυση της Εθνοσυνέλευσης.

Την παραπομπή του Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν, του ακροαριστερού κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία».

«Μετά την παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί, ζητούμε την άμεση εξέταση της πρότασης που κατέθεσαν 104 βουλευτές για την παραπομπή του Εμανουέλ Μακρόν », έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μπρουνό Ρεταϊό, απερχόμενος υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας και επικεφαλής του δεξιού κόμματος Les Republicains δήλωσε ότι «εάν υπάρξει αδιέξοδο, τότε θα πρέπει να επιστρέψουμε στο εκλογικό τμήμα. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι πριν φτάσουμε σε αυτό. Απλώς δεν είναι δική μου απόφαση για αυτούς τους τρόπους».

Όλοι περιμένουν τώρα να ακούσουν αν ο Μακρόν θα απαντήσει υποκύπτοντας στις πιέσεις και υποβάλλοντας την παραίτησή του, αν θα προκηρύξει νέες εκλογές ή αν θα διορίσει νέο πρωθυπουργό, αν τελικά ο Λεκορνί δεν καταφέρει να βγάλει τη χώρα από το πολιτικό αδιέξοδο τις επόμενες δύο ημέρες.

