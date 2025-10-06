Αντιμέτωπη με δύο προτάσεις μομφής, η Φοντ ντερ Λάιεν απηύθυνε έκκληση για ενότητα

Αντιμέτωπη με δύο προτάσεις μομφής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, απηύθυνε έκκληση για ενότητα, προειδοποιώντας ότι οι αντίπαλοι της ΕΕ είναι «έτοιμοι να εκμεταλλευτούν τυχόν διαιρέσεις και να τις υποδαυλίσουν».

Απευθυνόμενη στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, στη συζήτηση για τις προτάσεις μομφής που κατέθεσε η ριζοσπαστική Αριστερά από τη μία και η Ακροδεξιά της Ομάδας «Πατριώτες της Ευρώπης» από την άλλη, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επιβεβαίωσε τη δεσμευσή της να συνεργαστεί με όλους «για να διατηρηθεί η ενότητα». Κρατώντας χαμηλούς τόνους, η Πρόεδρος της Επιτροπής σημείωσε ότι «το νόημα αυτής της ενότητας δεν είναι απαραίτητα να συμφωνήσουμε σε κάθε λεπτομέρεια», αλλά να κρατήσουμε τη «μεγαλύτερη εικόνα» και «να συνταχθούμε γύρω από τα αυτά που έχουμε κοινά για να προσφέρουμε στους Ευρωπαίους σε αυτόν τον επικίνδυνο κόσμο». Συνέχισε λέγοντας ότι «οι αντίπαλοί μας δεν είναι μόνο έτοιμοι να εκμεταλλευτούν τυχόν διαιρέσεις, αλλά και να τις υποδαυλίσουν».

Έχοντας στο πλευρό της ολόκληρο το Σώμα των Επιτρόπων, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η Φον ντερ Λάιεν επέμεινε: «Το ισχυρότερο μήνυμα που μπορούμε να στείλουμε είναι αυτό της ενότητας. Είτε πρόκειται για την αμυντική μας ετοιμότητα, είτε για την οικοδόμηση της ασπίδας της δημοκρατίας μας, είτε για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας, είτε για τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας για όλους στη σημερινή σύγχρονη οικονομία. Σε αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε. Και σε αυτό θέλω εγώ - και όλο το Σώμα των Επιτρόπων εδώ πίσω μου - να εργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».

Συνεχίζοντας, η Φον ντερ Λάιεν κάλεσε τους ευρωβουλευτές να μην πέσουν στην «παγίδα» που έστησε ο Ρώσος Πρόεδρος Πούτιν. Όπως είπε, οι προσπάθειές του Ρώσου Προέδρου βασίζονται σε ένα «παλιό κόλπο» που είναι να σπείρει τη διχόνοια, να διαδώσει την παραπληροφόρηση, να στρέψει τους Ευρωπαίους τον έναν εναντίον του άλλου. «Αυτή είναι μια παγίδα και απλά δεν μπορούμε να πέσουμε σε αυτήν», είπε.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής αναγνώρισε ότι οι ανησυχίες που εκφράζει μερίδα ευρωβουλευτών, είτε για τη Γάζα, είτε για την Ουκρανία, είτε για το εμπόριο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι «θεμιτές» και «γνήσιες», ενώ παραδέχτηκε ότι η λίστα με τα θέματα που προκαλούν ανησυχία είναι μεγάλη. «Πιστεύω ότι αυτή είναι μια κοινή ευθύνη που έχουμε όλοι σε αυτή την επικίνδυνη στιγμή της Ιστορίας μας», δήλωσε και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να αναλάβει τις ευθύνες του για να προσφέρει στους Ευρωπαίους. «Μπορείτε να βασιστείτε σε εμένα και σε αυτήν την Επιτροπή για να μοιραστούμε αυτήν την ευθύνη μαζί σας. Επειδή το μήνυμα που στέλνουμε τώρα θα αντηχήσει σε όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν. Και πιστεύω ότι αυτό το μήνυμα πρέπει να είναι ότι η Ευρώπη στέκεται ενωμένη. Και προσφέρει αποτελέσματα ενωμένη», ανέφερε η Πρόεδρος της Επιτροπής.

Η ψηφοφορία για τις δύο προτάσεις μομφής θα διεξαχθεί την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, όμως αναμένεται να καταπέσουν και οι δύο, καθώς τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα (ΕΛΚ, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, Φιλελεύθεροι και Πράσινοι) αναμένεται να συσπειρωθούν γύρω από την Φον Ντερ Λάιεν. Αν και δεν έχουν καμία πιθανότητα επιτυχίας, οι δύο προτάσεις μομφής κατά της Φον ντερ Λάιεν, αντανακλούν μια αλλαγή διάθεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά την άνοδο της ακροδεξιάς στις εκλογές του Ιουνίου 2024, ενώ για ακόμα μια φορά δοκιμάζουν τη λεγόμενη φιλοευρωπαϊκή πλειοψηφία.

«Πρέπει να επιλέξετε μεταξύ των συμμάχων σας και εκείνων που δεν είναι φίλοι μας», δήλωσε η επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών, Ιράτκε Γκαρσία. Ωστόσο, προειδοποίησε την πρόεδρο της Επιτροπής ότι η στήριξη των Σοσιαλδημοκρατών «δεν είναι άνευ όρων», αλλά «εξαρτάται από εσάς». «Θα έχετε την υποστήριξή μας μόνο εάν τηρήσετε τις συμφωνημένες υποσχέσεις. Θέλουμε να δούμε τις υποσχέσεις σας στο πρόγραμμα εργασίας που πρέπει να παρουσιάσει η Επιτροπή τον Νοέμβριο», δήλωσε η Γκαρθία.

Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), Μάνφρεντ Βέμπερ κατηγόρησε την Ακροδεξιά και τη ριζοσπαστική Αριστερά - τον Τζόρνταν Μπαρντέλα και τη Μανόν Ομπρί - ότι εισάγουν τις πολιτικές συζητήσεις της Γαλλίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιπλέον κατηγόρησε όλα τα κόμματα της Ακροδεξιάς ότι, ενώ είναι φίλοι του Τραμπ και του "MAGA", δεν έκαναν τίποτα για να βοηθήσουν στην επίτευξη μιας πιο ευνοϊκής εμπορικής συμφωνίας και τώρα κατηγορούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι' αυτήν.

Λαμβάνοντας τον λόγο, ο πρόεδρος της Ομάδας Πατριώτες για την Ευρώπη, Τζορντάν Μπαρντελά, που κατέθεσε την πρόταση μομφής, ζήτησε την αποχώρηση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Επέκρινε την Επιτροπή για την μεταναστευτική πολιτική της και για την εμπορική συμφωνία που υπέγραψε τον Αύγουστο με τις ΗΠΑ. «Όλες οι μεγάλες δυνάμεις υποστηρίζουν τα συμφέροντά τους, ενώ εμείς υποχωρούμε. Κλείνουν εργοστάσια και χάνουμε θέσεις απασχόλησης», υποστήριξε μεταξύ άλλων ο Τζ. Μπαρντελά, ενώ δεν παρέλλειψε να αναφερθεί στους ευρωπαίους αγρότες, οι οποίοι όπως είπε «αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα επιβίωσης».

Από την πλευρά της, η αντιπρόεδρος της Ομάδας της Αριστεράς, Μανόν Ομπρί, κατήγγειλε την «αδράνεια» της Επιτροπής απέναντι στη «γενοκτονία» στη Γάζα. «Πρέπει να φύγετε κυρία Φον ντερ Λάιεν!», επανέλαβε τρεις φορές η Γαλλίδα ευρωβουλευτής, καθώς επέκρινε την Επιτροπή που αρνείται να σταματήσει κάθε εμπορική συναλλαγή με το Ισραήλ, ενώ την ίδια στιγμή για τη Ρωσία ετοιμάζεται το 19ο πακέτο κυρώσεων. Για τις εμπορικές συμφωνίες με ΗΠΑ και Mercosur, η Μανόν Ομπρί υποστήριξε ότι είναι «μονομερείς» και «χωρίς καμία νομιμοποίηση», ενώ κατηγόρησε την Φον ντερ Λάιεν ότι θέλει «να ξηλώσει» την πράσινη συμφωνία «χειροκροτούμενη από τη Δεξιά και της Ακροδεξιά».

