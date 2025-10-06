Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον απερχόμενο πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να πραγματοποιήσει έσχατες συνομιλίες μέχρι το βράδυ της Τετάρτης με άλλα πολιτικά κόμματα για τη σταθεροποίηση της χώρας, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Μακρόν τη Δευτέρα, σε μια προσπάθεια να χαράξουν μια πορεία εξόδου από την κρίση.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο Λεκορνί υπέβαλε την παραίτησή του από τη νεοσύστατη κυβέρνησή του, αφού σύμμαχοι και εχθροί του απείλησαν να την ανατρέψουν, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη κυβέρνηση να γράψει ιστορία, όντας η μικρότερη σε διάρκεια ζωής στη σύγχρονη γαλλική ιστορία και επιδεινώνοντας την πολιτική κρίση της χώρας.

Το σύνταγμα της Γαλλίας επιτρέπει στον Μακρόν να επαναδιορίσει τον Λεκορνί ως πρωθυπουργό, εφόσον το επιθυμεί.

«Ο πρόεδρος εμπιστεύτηκε στον κ. Σεμπαστιάν Λεκορνί, τον απερχόμενο πρωθυπουργό που είναι αρμόδιος για τις καθημερινές υποθέσεις, την ευθύνη της διεξαγωγής των τελικών διαπραγματεύσεων έως το βράδυ της Τετάρτης για τον καθορισμό μιας πλατφόρμας δράσης και σταθερότητας για τη χώρα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Ο Μπρουνό Λεμέρ αποσύρει τη συμμετοχή του από την κυβέρνηση

Την ίδια ώρα, ο Μπρουνό Λεμέρ, ο διορισμός του οποίου το βράδυ της Κυριακής στην ηγεσία του υπουργείου Ενόπλων Δυνάμεων προκάλεσε αντιπαράθεση, ανακοίνωσε σήμερα μέσω της πλατφόρμας Χ ότι αποσύρει τη συμμετοχή του από την υπό παραίτηση κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί.

«Πρότεινα το μεσημέρι στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να με αποσύρει από την κυβέρνηση πάραυτα και να μεταφέρει τις αρμοδιότητές μου ως υπουργού Ενόπλων Δυνάμεων στον πρωθυπουργό" ο οποίος παραιτήθηκε, γράφει στην ανάρτησή του τονίζοντας ότι "επιθυμεί η απόφαση αυτή να καταστήσει δυνατή την επανάληψη των συνομιλιών για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης την οποία η Γαλλία χρειάζεται».

Ο Μπρουνό Λεμέρ, που διαδέχθηκε χθες βράδυ τον Λεκορνί στο υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων, ήταν ο αμετακίνητος υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών του Εμανουέλ Μακρόν επί επτά χρόνια, από το 2017 μέχρι το 2024.

Σύμφωνα με το Associated Press, η παραίτηση του Λεκορνί σημαίνει ότι οι υπουργοί που διορίστηκαν το βράδυ της Κυριακής βρίσκονται τώρα στην παράξενη κατάσταση να γίνουν υπηρεσιακοί υπουργοί ενώ παραμένουν στη θέση τους μόνο για να διαχειρίζονται τις καθημερινές υποθέσεις μέχρι να σχηματιστεί νέα κυβέρνηση — πριν καν ορισμένοι από αυτούς αναλάβουν επίσημα τα καθήκοντά τους.

