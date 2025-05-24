Εκτεταμένη διακοπή ρεύματος στις Κάννες κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ κινηματογράφου – 160.000 σπίτια επηρεάστηκαν

Μεγάλη διακοπή ρεύματος έπληξε την περιοχή γύρω από το γαλλικό θέρετρο των Καννών το Σάββατο, την τελευταία ημέρα του κινηματογραφικού φεστιβάλ της πόλης, αν και οι διοργανωτές δήλωσαν ότι η τελετή λήξης δεν θα επηρεαστεί.

Το Palais des Festivals πέρασε σε ανεξάρτητη παροχή ρεύματος, επιτρέποντας σε όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις και προβολές, συμπεριλαμβανομένης της τελετής λήξης, να συνεχιστούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό και υπό κανονικές συνθήκες.

Η αιτία της διακοπής της ηλεκτροδότησης, η οποία ξεκίνησε λίγο μετά τις 10:00 π.μ. (0800 GMT), ήταν μια πυρκαγιά σε υποσταθμό στο κοντινό χωριό Τάνερον, πιθανότατα εμπρηστική επίθεση, δήλωσαν αστυνομικές πηγές στο AFP, ζητώντας να μην κατονομαστούν.

Ο διαχειριστής του δικτύου RTE δήλωσε ότι 160.000 σπίτια είχαν επηρεαστεί στις Κάννες και τη γύρω περιοχή.

Οι φωτεινοί σηματοδότες τέθηκαν εκτός λειτουργίας στον λαμπερό προορισμό διακοπών ενώ τα καταστήματα σε έναν από τους κεντρικούς δρόμους αναγκάστηκαν να κλείσουν.

Οι πρωινές προβολές στις κινηματογραφικές αίθουσες του φεστιβάλ διακόπηκαν επίσης για λίγο, ενώ η παροχή μεταπήδησε σε γεννήτριες.

Πηγές: AFP, screendaily, ΕΡΤ

Πηγή: skai.gr

