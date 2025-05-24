FT: Οι βρετανικές αρχές εξετάζουν αν η Ρωσία εμπλέκεται σε τρεις εμπρηστικές επιθέσεις με στόχο τον Στάρμερ

Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου εξετάζουν αν η Ρωσία εμπλέκεται σε τρεις εμπρηστικές επιθέσεις με στόχο τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, σύμφωνα με τους Financial Times.

Δύο Ουκρανοί και ένας Ρουμάνος κατηγορούνται για συνωμοσία με σκοπό να διαπράξουν εμπρησμό ώστε να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή του Στάρμερ, ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία αυτό το μήνα.

Οι αρχές εξετάζουν αν στρατολογήθηκαν από τη Μόσχα, ανέφεραν οι FT, επικαλούμενοι ανώνυμες πηγές. Πολλές διαφορετικές εκδοχές για το τι συνέβη ερευνώνται και τίποτα δεν έχει αποκλειστεί σε αυτό το σημείο, πρόσθεσαν οι FT, επικαλούμενοι έναν κυβερνητικό αξιωματούχο.

Οι κατηγορίες αφορούν μια πυρκαγιά στην είσοδο μιας κατοικίας του Στάρμερ τις πρώτες πρωινές ώρες της 12ης Μαΐου, μια άλλη πυρκαγιά σε ακίνητο που συνδέεται με τον πρωθυπουργό μια ημέρα νωρίτερα και μια πυρκαγιά σε όχημα που έλαβε χώρα την προηγούμενη εβδομάδα.

