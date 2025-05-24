Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας της λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα το πρωί το θάνατο έξι ανθρώπων, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικοι, από νυκτερινά ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στο κεντρικό και το νότιο τμήμα του πολιορκημένου παλαιστινιακού εδάφους όπου το Ισραήλ εντείνει την επίθεσή του.

«Οι ομάδες μας μετέφεραν τουλάχιστον 6 νεκρούς», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος αυτού του οργανισμού πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «τέσσερις νεκροί», ένα ζευγάρι και δύο ανήλικα παιδιά της ίδιας οικογένειας, καθώς και «δεκάδες τραυματίες», μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία έπειτα από αεροπορικό πλήγμα που σημειώθηκε σήμερα γύρω στη 1:30 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) σε μια κατοικία της συνοικίας Αμάλ της Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού εδάφους.

Ο Μπασάλ δήλωσε επίσης πως υπάρχουν «δύο νεκροί, καθώς και τραυματίες, μεταξύ των οποίων παιδιά», από πλήγμα που σημειώθηκε μισή ώρα αργότερα σε κατοικία στον καταυλισμό παλαιστινίων προσφύγων της Νουσεϊράτ, στο κέντρο της λωρίδας της Γάζας.

Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως δεν είναι σε θέση να σχολιάσει, εκτός αν του δοθούν «οι ακριβείς γεωγραφικές συντεταγμένες» αυτών των πληγμάτων.

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες του Μπασάλ από ανεξάρτητες πηγές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

