Τουλάχιστον πέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους μετά από πυροβολισμούς σε προσφυγικό καμπ στη βόρεια Γαλλία, στην περιοχή της Δουνκέρκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε καμπ το οποίο βρίσκεται κοντά στη Loon Plage, πολύ κοντά στο σημείο απ' όπου μικρά πλοιάρια μεταφέρουν πρόσφυγε ςκαι μετανάστες στη Βρετανία.

Five people, including two migrants and two security guards, were shot dead near Dunkirk, France.



A 22-year-old suspect surrendered to police, admitting to the killings, reportedly linked to a business dispute.#France #Dunkirk pic.twitter.com/LeRW9xrFRQ — British Pakistani Index (@PakistaniIndex) December 14, 2024

Η σστυνομία επιβεβαίωσε τον θάνατο δύο ανδρών ασφαλείας και δύο μεταναστών, ενώ ένα ακόμη άτομο βρέθηκε νεκρό σε αποσταση πέντε χιλιομέτρων από το σημείο των πυροβολισμών, το οποίο εικάζεται ότι συνδέεται με τα αιματηρά γεγονότα στο προσφυγικό καμπ.

Ο 22χρονος δράστης εμφανίστηκε μόνος του στο αστυνομικό τμήμα του Ghyvelde και ανέλαβε την ευθύνη για το μακελειό, δήλωσε πηγή της αστυνομίας, δίσως ωστόσο να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οπως διέρρευσε ο δράστης παραδέχθηκε ότι σκότωσε τους δύο φρουρούς και τους δύο μετανάστες, ενώ νωρίτερα, είχε σκοτώσει έναν από τους διοργανωτές των ταξιδιών στη Βρετανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν γαλλικά ΜΜΕ, οι νεκροί μετανάστες είναι Κούρδοι. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, από τις κινήσεις του δράστη φάνηκε οι δολοφονίες να ήταν στοχευμένες.

Λίγα λεπτά με τη δολοφονία των δύο μεταναστών, ο 22χρονος, που είναι άγνωστος στις γαλλικές αρχές, πυροβόλησε και σκότωσε τους δύο φρουρούς ασφαλείας, οι οποίοι είχαν σκοπιά σε κτίρια υποδομής.



