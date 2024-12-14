Λογαριασμός
Μακελειό σε προσφυγικό καμπ στη βόρεια Γαλλία - 5 νεκροί από πυροβολισμούς

Ο 22χρονος δράστης εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα του Ghyvelde και ανέλαβε την ευθύνη - Δύο φύλακες ασφαλείας, δύο μετανάστες και ένας διοργανωτής οι νεκροί

Δουνκέρκη

Τουλάχιστον πέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους μετά από πυροβολισμούς σε προσφυγικό καμπ στη βόρεια Γαλλία, στην περιοχή της Δουνκέρκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε καμπ το οποίο βρίσκεται κοντά στη Loon Plage, πολύ κοντά στο σημείο απ' όπου μικρά πλοιάρια μεταφέρουν πρόσφυγε ςκαι μετανάστες στη Βρετανία.

Η σστυνομία επιβεβαίωσε τον θάνατο δύο ανδρών ασφαλείας και δύο μεταναστών, ενώ ένα ακόμη άτομο βρέθηκε νεκρό σε αποσταση πέντε χιλιομέτρων από το σημείο των πυροβολισμών, το οποίο εικάζεται ότι συνδέεται με τα αιματηρά γεγονότα στο προσφυγικό καμπ.

Ο 22χρονος δράστης εμφανίστηκε μόνος του στο αστυνομικό τμήμα του Ghyvelde και ανέλαβε την ευθύνη για το μακελειό, δήλωσε πηγή της αστυνομίας, δίσως ωστόσο να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οπως διέρρευσε ο δράστης παραδέχθηκε ότι σκότωσε τους δύο φρουρούς και τους δύο μετανάστες, ενώ νωρίτερα, είχε σκοτώσει έναν από τους διοργανωτές των ταξιδιών στη Βρετανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν γαλλικά ΜΜΕ, οι νεκροί μετανάστες είναι Κούρδοι. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, από τις κινήσεις του δράστη φάνηκε οι δολοφονίες να ήταν στοχευμένες.

Λίγα λεπτά με τη δολοφονία των δύο μεταναστών, ο 22χρονος, που είναι άγνωστος στις γαλλικές αρχές, πυροβόλησε και σκότωσε τους δύο φρουρούς ασφαλείας, οι οποίοι είχαν σκοπιά σε κτίρια υποδομής.
 

