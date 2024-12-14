Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επικοινώνησε με τον Κυβερνήτη της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, ώστε να τον ενημερώσει ότι επιθυμεί η νύφη του, Λάρα Τραμπ, να γίνει η επόμενη Γερουσιαστής της Πολιτείας, με τον ΝτεΣάντις, ωστόσο, να μην είναι σίγουρο αν θα δώσει «πράσινο φως» από την πλευρά του για να καταστεί δυνατόν κάτι τέτοιο.

Το ενδιαφέρον της Λάρα Τραμπ στο να αντικαταστήσει τον Γερουσιαστή Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος προορίζεται για επόμενος υπουργός Εξωτερικών, περιπλέκει μια ήδη έντονη σχέση μεταξύ του νέου πλανητάρχη και του ΝτεΣάντις, οι οποίοι διεξήγαγαν σκληρές εκστρατείες ο ένας εναντίον του άλλου στην κούρσα για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών.

Πλέον, ο Κυβερνήτης της Φλόριντα σκέφτεται σοβαρά τη Λάρα Τραμπ για τη θέση και λαμβάνει σοβαρά υπόψιν την άποψη του εκλεγμένου προέδρου, σύμφωνα με πηγές. Ωστόσο, δεν αποκλείεται ο ΝτεΣάντις να επιλέξει κάποιον που έχει περάσει από δημόσιο αξίωμα στη Φλόριντα, με τα άλλα ονόματα που «παίζουν» δυνατά για τη θέση να περιλαμβάνουν τον γενικό εισαγγελέα της πολιτείας, Ashley Moody, και τον πρώην πρόεδρο της Πολιτείας Jose Oliva.

«Ο κυβερνήτης έχει μια επιλογή», ​​είπε ο νομοθέτης της Πολιτείας της Φλόριντα Ράντι Φάιν, σύμμαχος του Τραμπ που πρόσφατα έλαβε την έγκριση του εκλεγμένου προέδρου να είναι υποψήφιος για το Κογκρέσο. «Θέλει να ξαναχτίσει τη σχέση του με τον Τραμπ και να δώσει στον πρόεδρο αυτό που ζητά ή θέλει να κινηθεί σε διαφορετική κατεύθυνση; Νομίζω ότι υπάρχει μια πραγματική ευκαιρία για αυτόν, εάν επιλέξει να υποστηρίξει την επιλογή του προέδρου».

Δύο άτομα που γνωρίζουν τη σκέψη της Λάρα Τραμπ είπαν αυτή την εβδομάδα ότι η ίδια θέλει τη δουλειά. «Είναι κάτι που θα το σκεφτόμουν σοβαρά», είπε στο Associated Press σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Πηγή: The Washington Post

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.