Στην αποδοχή ότι διακόπηκαν οι διάδρομου ανεφοδιασμού μέσω της Συρίας, μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ, προχώρησε με δήλωσή του το Σάββατο ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, στέλνοντας ταυτόχρονα μήνυμα στους ισλαμιστές που ανέλαβαν την εξουσία στη Δαμασκό, «να δουν ως εχθρό το Ισραήλ και «να μην εξομαλύνουν τις σχέσεις μαζί του».

«Ελπίζουμε ότι αυτό το νέο κόμμα στην εξουσία θα δει το Ισραήλ ως εχθρό και δεν θα εξομαλύνει τις σχέσεις μαζί του», δήλωσε ο Κασέμ σε τηλεοπτική ομιλία του, η πρώτη που παραχώρησε από τότε που ανατράπηκε ο Άσαντ μετά από μια επιχείρηση των τζιχαντιστικών ομάδων, η οποία ξεκίνησε στις 27 Νοεμβρίου, την ίδια μέρα με την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

