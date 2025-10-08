Γερμανία: Οικογενειακό δράμα η επίθεση στη δήμαρχο;

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η 57χρονη δήμαρχος του Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ, που δέχθηκε χθες επίθεση με μαχαίρι. Στο στόχαστρο των αρχών τα δύο θετά παιδιά της.Μέχρι αργά το βράδυ της Τρίτης η σήμανση συνέλεγε αποτυπώματα στο σπίτι όπου είχε βρεθεί αιμόφυρτη το μεσημέρι, έχοντας δεχθεί 13 μαχαιριές, η Ίρις Στάλτσερ, νεοεκλεγείσα δήμαρχος της πόλης Χέρντεκε. Η ίδια είχε μεταφερθεί με ελικόπτερο στο νοσοκομείο του Μπόχουμ. Μετά από πολύωρη χειρουργική επέμβαση η κατάστασή της χαρακτηρίζεται «κρίσιμη, αλλά σταθερή».



Πρόκειται για μία υπόθεση που συγκλονίζει τη Γερμανία και τώρα παίρνει μία ασυνήθιστη τροπή. Ενώ στην αρχή ανέκυπταν σενάρια για πιθανά πολιτικά κίνητρα, οι αρχές θεωρούν πλέον πιθανότερη την εκδοχή της ενδοοικογενειακής βίας, όπως ανέφεραν εκπρόσωποι της αστυνομίας και της Εισαγγελίας του Χάγκεν, το πρωί της Τετάρτης. Ήδη χθές το απόγευμα είχαν προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα τα δύο θετά παιδιά της 57χρονης, δηλαδή ο 15χρονος γιος και η 17χρονη κόρη της. Ήταν εκείνοι που είχαν ειδοποιήσει την αστυνομία το μεσημέρι της Τρίτης, στις 12.40.

Πηγή: Deutsche Welle

Αρχικά ο γιος της ισχυριζόταν ότι η Ίρις Στάλτσερ «δέχθηκε επίθεση από πολλούς άνδρες». Ωστόσο, δεν υπάρχουν μάρτυρες που να επιβεβαιώνουν αυτή την εκδοχή. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα, γείτονες έκαναν λόγο για έντονη λογομαχία ανάμεσα στην 57χρονη και τον γιο της πριν από την επίθεση. Το βράδυ της Τρίτης, πάντως, εκπρόσωπος της αστυνομίας δεν θέλησε να απαντήσει σε δημοσιογραφικό ερώτημα εάν τα θετά παιδιά της 57χρονης καταθέτουν «ως μάρτυρες ή ως κατηγορούμενοι».Κρίσιμες οι επόμενες ώρεςΗ 57χρονη εργατολόγος Ίρις Στάλτσερ είχε εκλεγεί δήμαρχος του Χέρντεκε με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) στις 28 Σεπτεμβρίου, με 52,2% των ψήφων, στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών στο ομόσπονδο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας (ο πρώτος γύρος είχε διεξαχθεί δύο εβδομάδες νωρίτερα). Προηγουμένως είχε διατελέσει δημοτική σύμβουλος για δέκα χρόνια με τους σοσιαλδημοκράτες, αλλά και με τους «Πράσινους». Επρόκειτο να αναλάβει καθήκοντα δημάρχου την 1η Νοεμβρίου, κάτι που ωστόσο αυτή τη στιγμή θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολο.Σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa), η 57χρονη διατηρούσε τις αισθήσεις της για κάποιο διάστημα μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο και κατάφερε να απαντήσει σε ορισμένες ερωτήσεις των αστυνομικών, χωρίς όμως να δώσει πλήρη κατάθεση. Σήμερα εξακολουθεί να δίνει μάχη για τη ζωή της και οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες.Πηγές: dpa, WDR, Spiegel Online

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.