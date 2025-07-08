Για Νομπέλ Ειρήνης προτείνει τον Τραμπ ο Νετανιάχου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα σχέδια ΗΠΑ-Ισραήλ για την εθελούσια αποχώρηση Παλαιστινίων από τη Γάζα, ενώ την ίδια στιγμή το τοπίο για τις διαπραγματεύσεις εκεχειρίας παραμένει ιδιαίτερα αβέβαιο. Παράλληλα, επίκεινται νέες επαφές ΗΠΑ-Ιράν, με το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας να στραφεί εκ νέου στην περιοχή. Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ.

Διπλωματία και παρασκήνιο στο επίκεντρο

Κατά την χθεσινοβραδινή συνάντηση εργασίας μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου, που διήρκεσε τρεις ώρες, σημειώθηκε μια συμβολική κίνηση: ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός υπέβαλε γραπτή πρόταση για να απονεμηθεί στον Αμερικανό πρόεδρο το φετινό Νόμπελ Ειρήνης ως αναγνώριση των προσπαθειών του για την εξομάλυνση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Πρόεδρος Τραμπ ανέφερε πως το Ιράν εμφανίζεται διατεθειμένο να συνεχίσει τις διμερείς επαφές με τις ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει το πότε θα επαναλειτουργήσουν οι σχετικές συνομιλίες. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, από την πλευρά του, εστίασε στο επίμαχο ζήτημα της απομάκρυνσης των κατοίκων της Γάζας, επισημαίνοντας ότι *«θα πρέπει να δοθεί το δικαίωμα στους κατοίκους του θύλακα να επιλέξουν εάν επιθυμούν να παραμείνουν εκεί»*, επαναφέροντας στο προσκήνιο το επίμαχο «σχέδιο εκκένωσης» του Αμερικανού Προέδρου.

Σενάρια διακυβέρνησης και ασφάλειας στη Γάζα

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης δίνουν έμφαση σε δηλώσεις υψηλόβαθμου αξιωματούχου προσκείμενου στον Νετανιάχου, σύμφωνα με τις οποίες «η ηγεσία της Χαμάς πρέπει να εξοριστεί» και ο θύλακας να αποστρατιωτικοποιηθεί πλήρως. Όσον αφορά τη διακυβέρνηση της Γάζας, ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε πως υπάρχει το ενδεχόμενο συμμετοχής παραγόντων από την Παλαιστινιακή Αρχή, με το Ισραήλ να διατηρεί αυξημένη ευθύνη για θέματα καθημερινότητας των κατοίκων, αλλά «μόνο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα».

Στην ίδια γραμμή κινήθηκαν και οι δηλώσεις του υπουργού Άμυνας Ισραήλ Κατς, ο οποίος μίλησε για τη δημιουργία «ανθρωπιστικής πόλης» στην περιοχή της Ράφα, όπου θα φιλοξενηθούν άμαχοι για όσο διαρκέσει πιθανή 60ήμερη εκεχειρία. Η μετακίνηση των κατοίκων θα πραγματοποιηθεί μετά από αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας για τον αποκλεισμό μελών της Χαμάς, με τις δηλώσεις να προηγούνται της συνάντησης Τραμπ-Νετανιάχου.

Εκεχειρία: διαπραγματεύσεις και αδιέξοδα

Οι διαπραγματεύσεις για την εκεχειρία συνεχίζονται στο Κατάρ, με τις πληροφορίες να συγκλίνουν ότι οι συνομιλίες είναι δύσκολες αλλά όχι τελειωμένες. Ισραηλινοί διαμεσολαβητές υπογράμμισαν χθες ότι *«υπάρχουν ακόμα περιθώρια συμφωνίας, αν συνεχιστούν οι συζητήσεις λίγες μέρες ακόμη»*. Το Ισραήλ επιδιώκει να μην του χρεωθεί νέο ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις, ειδικά ενόψει της επίσκεψης Νετανιάχου στις ΗΠΑ και της επικείμενης μετάβασης αμερικανών απεσταλμένων στην Ντόχα.

Χαρακτηριστικό του κλίματος είναι ότι η ισραηλινή πλευρά τηρεί χαμηλούς τόνους σχετικά με την πρόσφατη ενέδρα Παλαιστινίων ενόπλων στη Μπετ-Χανούν στη νότια Γάζα, γεγονός που στοίχισε τη ζωή σε πέντε στρατιώτες και τραυμάτισε άλλους δεκατέσσερις. Αποφεύγουν να κατηγορήσουν ευθέως τη Χαμάς, ώστε να μην διαταράξουν το ήδη ευαίσθητο κλίμα των διαπραγματεύσεων.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.