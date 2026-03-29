Γαλλία: Καταδικάζει τις επιθέσεις των Χούθι κατά του Ισραήλ

Η Γαλλία καταδίκασε σήμερα τις επιθέσεις των Χούθι εναντίον του Ισραήλ καταγγέλλοντας μια «ανεύθυνη ενέργεια» που «αυξάνει τις εντάσεις στην περιοχή».

«Οι Χούθι πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε επίθεση», τόνισε σήμερα ο Πασκάλ Κονφαβρέ, εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, προτρέποντας να γίνει ό,τι είναι δυνατόν «για να αποφευχθεί μια περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης».

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Οι Χούθι στην Υεμένη ανέλαβαν την ευθύνη για δύο επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ το Σάββατο, σηματοδοτώντας την είσοδο αυτών των ανταρτών που συμμαχούν με την Τεχεράνη στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Σε μια εποχή που η παγκόσμια θαλάσσια κυκλοφορία διαταράσσεται σοβαρά από τον αποκλεισμό του Στενού του Χορμούζ από το Ιράν, η είσοδος των Χούθι στη σύγκρουση θα μπορούσε να επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση: η οργάνωση πραγματοποίησε πολυάριθμες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα μεταξύ 2023 και 2025, κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

