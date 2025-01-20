Η δίκη μιας μητέρας που κατηγορείται ότι άφησε τη 13χρονη κόρη της να πεθάνει από την πείνα ξεκίνησε σήμερα στο δικαστήριο του Μονπελιέ, στη νότια Γαλλία.

Στις 6 Αυγούστου 2020, όταν πέθανε η Αμαντίν από καρδιακή ανακοπή μέσα στο σπίτι της οικογένειας στο Μονμπλάν, κοντά στο Μπεζιέρ, ζύγιζε μόλις 28 κιλά και είχε ύψος 1,55. Σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, ο θάνατός της οφειλόταν σε λιμοκτονία, σε συνδυασμό με σηψαιμία και ένα πιθανό σύνδρομο ακατάλληλης επανασίτισης. Το κορίτσι είχε χάσει πολλά δόντια και της είχαν ξεριζώσει τα μαλλιά.

Η Σαντρίν Πισαρά, 54 ετών, μητέρα οκτώ παιδιών από τρεις διαφορετικούς συντρόφους, κατηγορείται για «βασανιστήρια που οδήγησαν στον θάνατο» της κόρης της αλλά και για βιαιοπραγία σε βάρος της τα προηγούμενα έξι χρόνια. Εάν κριθεί ένοχη μπορεί να της επιβληθεί ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Ο σύντροφός της, Ζαν-Μισέλ Κρος, 49 ετών, κατηγορείται γα «στέρηση ιατρικής φροντίδας ή τροφής» καθώς δεν έκανε τίποτα για να σώσει το παιδί «από βέβαιο θάνατο».

Από πολύ μικρή ηλικία η Αμαντίν ήταν ο «στόχος» της μητέρας της που της στερούσε την τροφή, της επέβαλε ατελείωτες «γραπτές τιμωρίες» και την έκλεινε στο κελάρι, παρακολουθώντας τη με κάμερες. Σύμφωνα με την ψυχιατρική εκτίμηση, η Πισαρά «μετέφερε το μίσος της» για τον πατέρα της Αμαντίν στο σώμα της κόρης της.

Τα βασανιστήρια εντάθηκαν από τον Μάρτιο του 2020, όταν, με αφορμή την πανδημία της Covid-19, η έφηβη σταμάτησε το σχολείο.

Τέσσερις ενώσεις για την προστασία του παιδιού έχουν δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής, σκοπεύοντας να καταγγείλουν τις ανεπάρκειες του συστήματος προστασίας των ανηλίκων. Οι αρχές είχαν ενημερωθεί πολλές φορές για τα βασανιστήρια στα οποία υποβαλλόταν η Αμαντίν αλλά δεν έλαβαν κανένα μέτρο για να τη σώσουν.

Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται να εκδοθεί το αργότερο την Παρασκευή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

