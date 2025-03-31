Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η οικογένειά του είχαν τον περασμένο χρόνο εισοδήματα περίπου 365.000 δολαρίων, ανακοίνωσε χθες η υπηρεσία Τύπου της προεδρίας επικαλούμενη την φορολογική δήλωση του προέδρου.

Σχεδόν το μισό εισόδημα του προέδρου προέρχεται από την πώληση κρατικών ομολόγων, ενώ το υπόλοιπο περιλαμβάνει τον μισθό του Ζελένσκι, τραπεζικούς τόκους και έσοδα από την ενοικίαση ιδιωτικών ακινήτων.

«Το ταμειακό υπόλοιπο της οικογένειας του προέδρου στο τέλος του 2024 παραμένει σε μεγάλο βαθμό ίδιο», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η προεδρική υπηρεσία Τύπου παρότι δεν διευκρινίζει το ακριβές ποσό.

Πριν αναλάβει τα προεδρικά του καθήκοντα, ο Ζελένσκι ήταν διάσημος ηθοποιός, παραγωγός ταινιών και σεναριογράφος.

Οι εκτιμήσεις για τον συνολικό πλούτο του Ζελένσκι ποικίλλουν με κάποιες πηγές να μιλούν για πολλά εκατομμύρια δολάρια, ωστόσο δεν είναι γνωστή η ακριβής περιουσιακή του κατάσταση.

