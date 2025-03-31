Μαρίν Λεπέν: Αντιμέτωπη με ποινή στέρησης εκλογικού δικαιώματος και φυλάκιση

Η απόφαση που αναμένεται να εκδώσει σήμερα Δευτέρα 31 Μαρτίου το Δικαστήριο του Παρισιού, ως προς το αν η ηγέτης της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν θα στερηθεί ή όχι του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για πέντε χρόνια, ήτοι αν θα έχει, ή όχι, το δικαίωμα να διεκδικήσει το 2027 για τέταρτη φορά την προεδρία της γαλλικής Δημοκρατίας, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος Τύπου και αναλυτών στη Γαλλία, και όχι μόνο.

Η υπόθεση αφορά κατάχρηση δημοσίου χρήματος, και ειδικότερα το αν επί σειρά ετών το κόμμα της Μαρίν Λεπέν χρησιμοποίησε τα ευρωπαϊκά κονδύλια που είχε το δικαίωμα να λάβει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να πληρώνει τα επαγγελματικά του στελέχη και όχι, ως όφειλε, τους συνεργάτες των ευρωβουλευτών του.

Η πρόταση του εισαγγελέα της 13ης Νοεμβρίου του 2024 προβλέπει για τη Μαρίν Λεπέν όχι μόνο στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για πέντε χρόνια, αλλά και ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή καθώς και την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 300.000 ευρώ. Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας η Μαρίν Λεπέν δήλωσε αθώα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

