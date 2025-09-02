Επτά εντάλματα σύλληψης έξεδωσαν γαλλικά δικαστήρια εναντίον του Μπασάρ αλ Άσαντ, και άλλων έξι πρώην υψηλόβαθμων αξιωματούχων του συριακού καθεστώτος, για τη βομβιστική επίθεση σε κέντρο Τύπου στη Χομς της Συρίας το 2012, κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο δημοσιογράφοι, ανακοίνωσαν την Τρίτη οι δικηγόροι των πολιτικών εναγόντων.

Η Μαρί Κόλβιν, 56 ετών, Αμερικανίδα που εργαζόταν για τους Sunday Times of Britain, και ο Γάλλος φωτογράφος Ρεμί Ότσλικ, 28 ετών, σκοτώθηκαν στις 22 Φεβρουαρίου 2012 από την έκρηξη στην ανατολική πόλη Χομς, η οποία διερευνάται από τη γαλλική δικαιοσύνη ως δυνητικό έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, καθώς και ως έγκλημα πολέμου.

Ο Βρετανός φωτογράφος Πολ Κονρόι, η Γαλλίδα δημοσιογράφος Εντίθ Μπουβιέ και ο Σύρος μεταφραστής Γουάελ Ομάρ τραυματίστηκαν στην επίθεση στο άτυπο κέντρο τύπου όπου εργάζονταν.

Ο Άσαντ διέφυγε με την οικογένειά του στη Ρωσία μετά την ανατροπή του από τους ισλαμιστές αντάρτες στα τέλη του 2024, αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί πού ακριβώς βρίσκεται.

Εκτός από τον Άσαντ, τα εντάλματα σύλληψης στοχεύουν κυρίως τον αδελφό του, Μάχερ αλ Άσαντ, ο οποίος ήταν ο de facto επικεφαλής της 4ης συριακής τεθωρακισμένης μεραρχίας εκείνη την εποχή, τον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών Αλί Μαμλούκ και τον τότε αρχηγό του γενικού επιτελείου του στρατού Αλί Αγιούμπ.

«Η έκδοση των επτά ενταλμάτων σύλληψης είναι ένα αποφασιστικό βήμα που ανοίγει το δρόμο για μια δίκη στη Γαλλία για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν από το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ», δήλωσε η Κλεμάνς Μπεκτάρτ, δικηγόρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (FIDH) με έδρα το Παρίσι και οι γονείς του Ότσλικ.

Η FIDH δήλωσε ότι οι δημοσιογράφοι είχαν εισέλθει κρυφά στην πολιορκημένη πόλη για να «καταγράψουν τα εγκλήματα που διέπραξε το καθεστώς του Άσαντ» και έπεσαν θύματα «στοχευμένης βομβιστικής επίθεσης».

«Η έρευνα κατέδειξε σαφώς ότι η επίθεση στο άτυπο κέντρο Τύπου ήταν μέρος της σαφούς πρόθεσης του συριακού καθεστώτος να στοχοποιήσει ξένους δημοσιογράφους, προκειμένου να περιορίσει την κάλυψη των εγκλημάτων του από τα μέσα ενημέρωσης και να τους αναγκάσει να εγκαταλείψουν την πόλη και τη χώρα», δήλωσε η Μαζέν Νταργουίς, δικηγόρος και διευθύντρια του Συριακού Κέντρου για τα ΜΜΕ και την Ελευθερία της Έκφρασης (SCM).





Πηγή: skai.gr

