Ισραήλ: Ο Νετανιάχου εξετάζει προσάρτηση τμημάτων της Δυτικής Όχθης

Την «εφαρμογή κυριαρχίας» σε τμήματα της Δυτικής Όχθης εξετάζει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ως αντίποινα στη διεθνή αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, την Πέμπτη ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα συγκεντρώσει κορυφαίους υπουργούς και βοηθούς του για μια συζήτηση σχετικά με τις επιπτώσεις της διεθνούς αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους.

Το μικρό υπουργικό θα εξετάσει σειρά από πιθανές αντιδράσεις στο αναμενόμενο κύμα δυτικής αναγνώρισης στον ΟΗΕ αργότερα αυτόν τον μήνα, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής κυριαρχίας σε τμήματα της Δυτικής Όχθης.

Σύμφωνα με αναφορές, στο μικρό υπουργικό του Νετανιάχου θα συμμετάσχουν ο Υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ, ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιαρίβ Λεβίν, ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και ο Υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς. Ακροδεξιοί υπουργοί όπγ ο Μπεν Γκβιρ και ο Σμότριτς φέρται να πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ μπλόκαραν την παρουσία του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς στη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη τον επόμενο μήνα, μετά την ανάκληση της βίζας που του είχε χορηγηθεί στον ίδιο και σε 80 άλλους Παλαιστίνιους αξιωματούχους.

Πηγή: skai.gr

