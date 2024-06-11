Ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο ηγέτης του ακροδεξιού Μεταρρυθμιστικού Κόμματος, δέχτηκε επίθεση σήμερα, τη δεύτερη αφότου ξεκίνησε την προεκλογική εκστρατεία του, όταν ένας άνδρας εκτόξευσε αντικείμενα εναντίον του κατά τη διάρκεια μιας περιοδείας με ανοιχτό λεωφορείο.

Ο Φάρατζ περνούσε από το Μπάρνσλι, στη βόρεια Αγγλία, χαιρετίζοντας το πλήθος από το λεωφορείο, όταν ένας άνδρας του πέταξε κάτι που έμοιαζε με μεγάλες, σπασμένες πέτρες, όπως δείχνουν τα πλάνα στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Τα αντικείμενα δεν τον πέτυχαν.

My huge thanks to South Yorkshire Police today.



I will not be bullied or cowed by a violent left-wing mob who hate our country. pic.twitter.com/40Zu56KcBL — Nigel Farage (@Nigel_Farage) June 11, 2024

Η αστυνομία συνέλαβε έναν 28χρονο με την κατηγορία της διατάραξης της δημόσιας τάξης. Πιστεύεται ότι εκτόξευε αντικείμενα που βρήκε σε ένα κοντινό εργοτάξιο.

Ο Φάρατζ, ως εκπρόσωπος του ευρωσκεπτικισμού και του αντιμεταναστευτικού αισθήματος, αποτελεί επί δεκαετίες διχαστική προσωπικότητα στη Βρετανία. Είναι γνωστός κυρίως γιατί ενθάρρυνε τους Βρετανούς να ψηφίσουν υπέρ της αποχώρησης από την ΕΕ στο δημοψήφισμα του 2016. Τώρα είναι υποψήφιος για μια βουλευτική έδρα στις εκλογές της 4ης Ιουλίου.

«Δεν θα με εκφοβίσει, ούτε θα με τρομάξει ένας βίαιος αριστερός όχλος που μισεί τη χώρα μας», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Την περασμένη εβδομάδα μια 25χρονης συνελήφθη με την κατηγορία της επίθεσης επειδή του έριξε ένα ποτό στο πρόσωπο, από μικρή απόσταση, ενώ έβγαινε από μια παμπ.

Πηγή: skai.gr

