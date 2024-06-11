Βανδάλισαν το πορτρέτο του βασιλιά Καρόλου - Δείτε βίντεο

Υπέρμαχοι της Animal Rising βανδάλισαν το νέο πορτρέτο του βασιλιά Καρόλου στην γκαλερί Philip Mold στο Λονδίνο.

Γύρω στις 12 μ.μ. δύο ακτιβιστές κόλλησαν αφίσες των ηρώων κινουμένων σχεδίων Γουάλας και Γκρόμιτ πάνω από το πρόσωπο της Αυτού Μεγαλειότητος, σε μια κίνηση διαμαρτυρίας κατά της RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals). Ο πίνακας ήταν το πρώτο επίσημο πορτρέτο του μονάρχη από τότε που έγινε βασιλιάς και εμπνεύστηκε εν μέρει από την ιστορία του περιβαλλοντικού έργου του.

Η μία αφίσα που κόλλησαν πάνω στο πορτρέτο του Καρόλου ήταν με το πρόσωπο του Γουάλας και η άλλη ήταν ένα συννεφάκι λόγου που έγραφε: «Όχι τυρί, Γκρόμιτ. Δείτε όλη αυτή τη σκληρότητα στις φάρμες RSPCA!'

Γιατί βανδάλισαν το πορτρέτο

Η ομάδα Animal Rising καλεί τον βασιλιά Κάρολο να αναστείλει την υποστήριξή του στη φιλανθρωπική οργάνωση, της οποίας είναι Βασιλικός Προστάτης, μέχρι να αποσύρει το σύστημα με τις ρυθμίσεις που εγγυώνται τη συμμόρφωση της παραγωγής με τα καθορισμένα πρότυπα. Το σύστημα αυτό υπάρχει για να προστατεύσει τα πρότυπα διαβίωσης των ζώων.

Ο Daniel Juniper, ένας από τους εμπλεκόμενους, είπε: «Με τον βασιλιά Κάρολο να είναι τόσο μεγάλος θαυμαστής των Γουάλας και Γκρόμιτ, δεν μπορούσα να σκεφτώ καλύτερο τρόπο να επιστήσουμε την προσοχή στις φρικτές σκηνές στις φάρμες που έχουν εγκριθεί από τη RSPCA. Αν και ελπίζουμε ότι αυτή η κίνηση θα φανεί διασκεδαστική στην Αυτού Μεγαλειότητα, τον καλούμε επίσης να επανεξετάσει σοβαρά εάν θέλει να συνδεθεί με τα απαίσια δεινά σε όλες τις φάρμες που έχουν πιστοποιηθεί από τη RSPCA. Ο Κάρολος έχει καταστήσει σαφές ότι είναι ευαίσθητος αναφορικά με τον βασανισμό των ζώων στις φάρμες του Ηνωμένου Βασιλείου. Τώρα είναι στιγμή να καλέσει τη RSPCA να αποσύρει τη Λίστα με εγκεκριμένες φάρμες και να πει την αλήθεια για την εκτροφή ζώων».

Ο κ. Juniper είχε δηλώσει προηγουμένως στο VegFest: «Πιστεύω στη μάχη για τα ζώα και το κλίμα και δεν θα με σταματήσει τίποτα μέχρι να έχουμε ένα ευγενικό, βιώσιμο μέλλον για όλα τα εν ζωή πλάσματα».

Οι αντιδράσεις των παρευρισκόμενων

Η Λίντα, 75, που επισκέφτηκε την γκαλερί σήμερα με τη φίλη της είπε: «Είναι ένας γελοίος και ανόητος τρόπος να διαμαρτυρηθείς. Αν ήμασταν εδώ όταν συνέβη, θα ήμουν πολύ στενοχωρημένη».

Η Λόις, 68 ετών, και ο Τζιμ, 73, ένα παντρεμένο ζευγάρι που επισκέφτηκε την γκαλερί, πρόσθεσε: «Δεν νομίζω ότι πρέπει να παραβιάζουν περιουσία που δεν τους ανήκει».

«Θα έπρεπε να είχαν συλληφθεί και θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες για τις πράξεις τους».

Φαίνεται ότι οι ακτιβιστές δεν έχουν συλληφθεί ακόμη.

Η έρευνα που πυροδότησε τον βανδαλισμό

O βανδαλισμός του πορτρέτου από την ομάδα Animal Rising έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει τον βασιλιά και τους πολίτες με αφορμή πρόσφατη έρευνα της ίδιας της ομάδας σε 45 εγκεκριμένα από τη RSPCA αγροκτήματα, στα οποία φαίνεται ότι εντόπισε 280 νομικές παραβιάσεις και 94 παραβιάσεις των κανονισμών DEFRA.

Οι ακτιβιστές ισχυρίζονται ότι εντόπισαν τη βαναυσότητα και την ταλαιπωρία των ζώων σε κάθε φάρμα, συμπεριλαμβανομένων σκηνών με νεκρά μωρά κοτόπουλα, νεκρά γουρούνια και σολομούς που τρώγονται ζωντανοί από ψείρες της θάλασσας.

Η Orla Coghlan, εκπρόσωπος της Animal Rising, δήλωσε: «Όπως η Feathers McGraw ξεγέλασε τον Γουάλας σε μια ληστεία τράπεζας, η RSPCA ξεγελούσε το βρετανικό κοινό πιστεύοντας ότι οι εργοστασιακές φάρμες του είναι ένα αποδεκτό μέρος για να ζήσουν τα ζώα.

«Είναι σαφές από τις σκηνές σε 45 φάρμες εγκεκριμένες από τη RSPCA ότι δεν υπάρχει καλός τρόπος για να εκτρέφονται ζώα.

«Η RSPCA πρέπει να λάβει μια πιο τολμηρή στάση σχετικά με τη μετάβαση σε ένα σύστημα διατροφής με βάση τα φυτά, ξεκινώντας με εκκλήσεις για δραστική μείωση του κρέατος».

