Πιστοί θαυμαστές Ινδού ηθοποιού που συνελήφθη ως ύποπτος για φόνο, απαιτούν να αφεθεί ελεύθερος

Οι θαυμαστές του κατέκλυσαν το αστυνομικό τμήμα απαιτώντας να αφεθεί ελεύθερος      

Ινδία

Οι θαυμαστές ενός δημοφιλούς Ινδού ηθοποιού, ο οποίος συνελήφθη νωρίτερα σήμερα στο πλαίσιο μιας έρευνας για ανθρωποκτονία, συνέρρευσαν στο αστυνομικό τμήμα όπου κρατείται, στο Μπενγκαλούρου, απαιτώντας να αφεθεί ελεύθερος.

Ο Ντάρσαν Τουγκουντίπα, 47 ετών, έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές ταινίες και έχει πολλούς φανατικούς θαυμαστές στο κρατίδιο Καρνατάκα της νότιας Ινδίας, όπου βρίσκεται το Μπενγκαλούρου. Ο αρχηγός της αστυνομίας είπε στους δημοσιογράφους ότι συνελήφθη νωρίτερα σήμερα.

Ο ηθοποιός, που είναι γνωστός μόνο με το μικρό του όνομα, συνελήφθη σε ένα γυμναστήριο στην πόλη Μισούρου και μεταφέρθηκε στο Μπενγκαλούρου, δύο ώρες μακρύτερα, προκειμένου να προσαχθεί ενώπιον δικαστηρίου. Σύμφωνα με την αστυνομία, η σύλληψή του σχετίζεται με τη δολοφονία ενός 33χρονου, το ακρωτηριασμένο πτώμα του οποίου βρέθηκε σε έναν υπόνομο στα περίχωρα του Μπενγκαλούρου. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αίσθηση στο κρατίδιο, όπου οι σταρ όπως ο Ντάρσαν έχουν φανατικούς, πιστούς θαυμαστές.

Δεν είναι σαφές προς το παρόν εάν έχει απαγγελθεί κάποια κατηγορία στον ηθοποιό.

«Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Αν έχει αναμιχθεί ή όχι, γιατί διαπράχθηκε ο φόνος, γιατί προέκυψε το όνομα του, όλα θα γίνουν γνωστά μετά την έρευνα», είπε ο υπουργός Εσωτερικών της Καρνατάκα Τζ. Παραμεσουάρα.

Οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να στήσουν φράγματα γύρω από το αστυνομικό τμήμα του Μπενγκαλούρου για να απωθήσουν τους θαυμαστές που ζητούσαν να αφεθεί ελεύθερος ο ηθοποιός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

