Διαδηλώσεις αναμένονται σήμερα στη Γαλλία κατά της αστυνομικής βίας με τουλάχιστον 24.000 άτομα Κόσμος 11:26, 23.09.2023

Το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών έχει κινητοποιήσει 30.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες για την σημερινή μέρα