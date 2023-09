Ο Έλτον Τζον πουλάει για σχεδόν 5 εκατ. δολάρια το πολυτελές διαμέρισμά του στην Ατλάντα Κόσμος 10:32, 23.09.2023 linkedin

Το διαμέρισμα βρίσκεται στον 40ο όροφο στον πύργο κατοικιών «Park Place» και βγαίνει προς πώληση μέσω του Sotheby's International Realty