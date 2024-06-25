Ισραήλ: Στρατολογούνται στο εξής και οι υπερορθόδοξοι

Σε μία απόφαση που αναμένεται να προκαλέσει σεισμικές δονήσεις στον κυβερνητικό συνασπισμό του Μπενιαμίν Νετανιάχου, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ έκρινε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να υποχρεώσει τους υπερορθόδοξους σπουδαστές των ταλμουδικών σχολείων σε στρατιωτική θητεία, πρόταση που είχε κάνει τον περασμένο Φεβρουάριο ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ και χαρακτηρίστηκε τότε από τον ισραηλινό Τύπο «χαστούκι» για τον Νετανιάχου.

Η στρατιωτική θητεία στο Ισραήλ είναι υποχρεωτική αλλά οι σπουδαστές των εβραϊκών σεμιναρίων εξαιρούνται από την υποχρέωση εδώ και πολλές δεκαετίες.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός εξαρτά την επιβίωσή του από δύο υπερορθόδοξα κόμματα που θεωρούν ότι η εξαίρεση των μελών της υπερορθόδοξης κοινότητας του Ισραήλ από την υποχρεωτική στράτευση (μόνο εθελοντική) που ισχύει για τους υπόλοιπους πολίτες προστατεύει τις υπερσυντηρητικές τους πεποιθήσεις που θα κινδύνευαν από την ένταξή τους στο στράτευμα.

Η υποχρέωση ή μη των υπερορθόδοξων εβραίων σε στρατιωτική θητεία είναι ήδη ένα ακανθώδες θέμα για την ισραηλινή κοινωνία και την πολιτική τάξη, αλλά οξύνθηκε περαιτέρω την ώρα που οι ισραηλινοί στρατευμένοι νέοι και οι μεγαλύτεροι έφεδροι δοκιμάζονται σε μία πολύμηνη, πολυμέτωπη πολεμική σύγκρουση, στην Γάζα και τον Λίβανο.

«Στην κορύφωση ενός δύσκολου πολέμου, το βάρος της ανισότητας είναι τώρα περισσότερο έντονο από ποτέ», αναφέρεται στην ομόφωνη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Τον Απρίλιο, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν κυρώσεις στο τάγμα "Netzah Yehuda" – μία αμφιλεγόμενη μονάδας του ισραηλινού στρατού που αποτελείται από υπερορθόδοξους εβραίους, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.