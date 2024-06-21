Γαλλία: Αποτροπιασμός για τον βιασμό 12χρονης Εβραίας

Ο βιασμός 12χρονης Εβραίας από τρεις συνομήλικούς της με αντισημιτικό υπόβαθρο έχει συγκλονίσει τη γαλλική κοινωνία και έχει αναστατώσει την προεκλογική εκστρατεία.«Ποιος είναι αυτός ο μηχανισμός που οδήγησε τρία αγόρια 12 έως 13 ετών να "τιμωρήσουν" με βιασμό 12χρονη Εβραία απλά και μόνο γι’ αυτό που ήταν;» αναρωτιέται αλαφιασμένη η γαλλική κοινωνία.



Ήταν το περασμένο Σάββατο, στο πάρκο της Κουμπερβουά έξω από το Παρίσι, όπου τα αγόρια εντόπισαν τη συνομήλική τους. Τη ρώτησαν εάν κρύβει τη θρησκεία της, την αποκάλεσαν «βρωμοεβραία» όταν το αποδέχθηκε, και το βασανιστήριό της ξεκίνησε: την απομόνωσαν και τη βίασαν διαδοχικά.



Ο κραυγαλέος αντισημιτισμός και το μίσος για τις γυναίκες συνιστούν έναν πολύ επικίνδυνο συνδυασμό. Με το που έγινε γνωστός ο βιασμός, φούντωσαν τα ερωτηματικά για το πώς η γαλλική κοινωνία έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. «Όταν παιδιά βιάζουν παιδιά, είναι η κοινωνία όπου μεγαλώνουν που θα πρέπει να αμφισβητηθεί. Τι ακούνε και τι βλέπουν στο σπίτι και στο άμεσο περιβάλλον, ώστε σε τόσο νεαρή ηλικία να θεωρούν τον βιασμό ως τρομερό όπλο με δικαίωμα χρήσης». Είναι ένας βασικός στοχασμός που κυριαρχεί στη σκέψη πολλών, σε συνδυασμό με την ευθύνη των γονέων.



Γύρω στα 500 άτομα από αντιρατσιστικές και γυναικείες οργανώσεις συγκεντρώθηκαν σε διαμαρτυρία χθες στην πλατεία της Βαστίλης, μια άλλη είναι προγραμματισμένη σήμερα στην Κουμπερβουά, ενώ παράλληλα συζητείται ακόμα μία για την Κυριακή. Οι Γάλλοι προσπαθούν να καταλάβουν μαζί τι συμβαίνει στα παιδιά τους και στην κοινωνία τους. Αποδεδειγμένα πλέον ο αντισημητισμός έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις στη Γαλλία. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 οι αντισημιτικές πράξεις και επιθέσεις αυξήθηκαν κατά 300% σε σύγκριση με πέρυσι.

Ο Μελανσόν στο στόχαστρο

Πολλοί είναι εκείνοι που επιρρίπτουν ευθύνες στον Ζαν Λυκ Μελανσόν, επικεφαλής των Ανυπότακτων της ακροαριστεράς, για το αντισημιτικό κλίμα που έσπειραν κατά τις ευρωεκλογές.



Θεωρήθηκε ότι με εκλογικό στόχο τους μουσουλμάνους ψηφοφόρους ακολούθησε μια έντονα φιλοπαλαιστινιακή πολιτική και ιδιαίτερα αρνητική προς το Ισραήλ. Με το που έγινε γνωστός ο βιασμός της 12χρονης Εβραίας, ο Ζαν Λυκ Μελανσόν ήταν ο πρώτος που δήλωσε στην πλατφόρμα Χ ότι νιώθει «τρομοκρατημένος με τον βιασμό αυτόν, που έφερε στο φως τη διαμόρφωση της εγκληματικής ανδρικής συμπεριφοράς με αντισημιτισμό και ρατσισμό από τη νεαρή ηλικία των αγοριών».

