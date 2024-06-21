Iταλία: Το κοινοβούλιο δεν θα εγκρίνει τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας

Ο Ιταλός υπουργός Οικονομικών Τζανκάρλο Τζορτζέτι, εξερχόμενος από τη συνεδρίαση του Ecofin στο Λουξεμβούργο και απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη δυνατότητα να εγκριθεί από το κοινοβούλιο της χώρας του ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, τόνισε: «το κοινοβούλιο της Ρώμης, στην παρούσα φάση δεν είναι σε θέση να εγκρίνει τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και, κατά συνέπεια, δεν θα τον εγκρίνει».

«Δεν υπάρχουν πολλές ελπίδες να τον επικυρώσουμε. Βραχυπρόθεσμα δεν είναι δυνατόν, μακροπρόθεσμα εξαρτάται από το αν θα αλλάξει, από το αν θα βελτιωθεί. Από το αν θα αλλάξει η όλη μορφή του, όπως είχαμε ζητήσει από την αρχή», συμπλήρωσε ο Τζορτζέτι. Ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Οικονομικών, τέλος, υπογράμμισε ότι «το να θίγεται στην παρούσα φάση το θέμα της επικύρωσης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας είναι κατά κάποιο τρόπο λίγο σαν να πέφτει αλάτι σε πληγή. Δηλαδή, άτοπο».

Πηγή: skai.gr

