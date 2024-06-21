Λογαριασμός
Εκατοντάδες προσκυνητές νεκροί στο Χατζ- «Το κράτος δεν απέτυχε» λέει η Σαουδική Αραβία

Σαουδική Αραβία: "Το κράτος δεν απέτυχε", δηλώνει αξιωματούχος μετά τον θάνατο εκατοντάδων προσκυνητών στο Χατζ

«Το κράτος δεν απέτυχε» λέει η Σαουδική Αραβία για νεκρούς προσκυνητές στο Χατζ

Υψηλόβαθμος Σαουδάραβας αξιωματούχος υπεραμύνθηκε σήμερα της διαχείρισης από το σουνιτικό βασίλειο, του Χατζ, του ετήσιου προσκυνήματος των μουσουλμάνων στη Μέκκα, μετά τον θάνατο 1.100 και πλέον ανθρώπων ενώ επικρατούσε καύσωνας, δηλώντας ότι το κράτος "δεν απέτυχε".

"Το κράτος δεν απέτυχε, αλλά υπήρξε ένα λάθος εκτίμησης εκ μέρους του κόσμου που δεν υπολόγισε τους ενδεχόμενους κινδυνους", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορέιο ο αξιωματουχος αυτός, στην πρώτη επίσημη αντίδραση για τον υψηλό αριθμό θανάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

