Γαλλία: Aνδρας άνοιξε πυρ σε πάρτι γενεθλίων των γειτόνων του

Ένας άνδρας άνοιξε πυρ στο πάρτι γενεθλίων που είχαν οργανώσει οι γείτονές του το βράδυ του Σαββάτου, σε ένα χωριό της κεντρικής Γαλλίας, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Η αστυνομία προσπαθεί να καταλάβει «το πώς και το γιατί» αυτής της τραγωδίας που σημειώθηκε στο Βοζέλ, μια κοινότητα στα δυτικά του Βισί, κατά τη διάρκεια μιας οικογενειακής γιορτής για τα γενέθλια ενός 20χρονου.

Γύρω στις 21.30 το βράδυ, ένας γείτονας που δεν ήταν καλεσμένος στο πάρτι εμφανίστηκε στο δρομάκι που συνδέει το σπίτι του με εκείνο της οικογένειας και άνοιξε πυρ, ανέφερε ο εισαγγελέας του Μουλέν, ο Ζερόκ Πικ.

Από τα πυρά σκοτώθηκαν ο 20χρονος, ο πατέρας του και ένας καλεσμένος ενώ άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Καμιά 15αριά προσκεκλημένοι, αυτόπτες μάρτυρες της δολοφονίας, χρειάστηκαν ψυχολογική υποστήριξη.

Οι τραυματίες νοσηλεύονται στο Βισί και η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

«Υποθέτουμε ότι ο δράστης έστρεψε το όπλο στον εαυτό του» αμέσως μετά, είπε ο Πικ.

Ο Μισέλ Μαριάν, ο δήμαρχος της κοινότητας Εσπινάς-Βοζέλ, μιας πόλης 1.000 κατοίκων, είπε ότι όλοι «σοκαρίστηκαν» αλλά δεν γνωρίζει τους λόγους που οδήγησαν στην τραγωδία.

Ο δράστης, που χρησιμοποίησε ένα αεροβόλο πιστόλι, δεν είχε ποινικό μητρώο, διευκρίνισε ο εισαγγελέας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

