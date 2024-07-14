Ένας 50χρονος εθελοντής πυροσβέστης ήταν ο νεκρός από τα πυρά στη συγκέντρωση του Τραμπ

Ο άνθρωπος που σκοτώθηκε από τα πυρά στην προεκλογική συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ στην Πενσιλβάνια ήταν ο 50χρονος Κόρεϊ Κομπερατόρε, σύμφωνα με ανάρτηση της οικογένειάς του στο Facebook και τον κυβερνήτη της Πολιτείας.

«Η προεκλογική συγκέντρωση του Τραμπ στην Πενσιλβάνια στοίχισε τη ζωή του αδελφού μου, του Κόρεϊ Κομπερατόρε. Το μίσος για έναν άνδρα στοίχισε τη ζωή του ανθρώπου που αγαπούσαμε περισσότερο» ανέφερε η αδελφή του στην ανάρτησή της.

Ο Κομπερατόρε είχε υπηρετήσει παλαιότερα ως αρχηγός των εθελοντών πυροσβεστών της κοινότητας Μπάφαλο, σύμφωνα με ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Pittsburgh Post-Gazette.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Πενσιλβάνιας Τζος Σαπίρο είπε ότι ο 50χρονος που κατοικούσε στο Σάρβερ πέθανε σαν ήρωας καθώς έσκυψε πάνω από τα μέλη της οικογένειάς του για να τα προστατεύσει όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί.

«Ο Κόρεϊ ήταν ένθερμος υποστηρικτής του πρώην προέδρου και είχε ενθουσιαστεί που χθες το βράδυ βρισκόταν εκεί μαζί του», είπε ο Σαπίρο, προσθέτοντας: «Οι πολιτικές διαφωνίες δεν μπορούν ποτέ, ποτέ να επιλυθούν με τη βία».

Πηγή: skai.gr

