Η ύστατη προσπάθεια του Γάλλου πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού να κερδίσει την εμπιστοσύνη του ακροδεξιού κόμματος της Μαρίν Λεπέν, Εθνική Συσπείρωση και έτσι να αποτρέψει την κατάρρευση της κυβέρνησής του απέτυχε, δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος, Ζορντάν Μπαρντελά.

«Το θαύμα δεν συνέβη, η σημερινή συνάντηση δεν θα αλλάξει τη θέση της Εθνικής Συσπείρωσης», δήλωσε ο Μπαρντελά στους δημοσιογράφους την Τρίτη, μετά τη συνάντηση που είχε ο ίδιος και η Μαρίν Λεπέν με τον Μπαϊρού.

Ο Μπαρντελά δήλωσε ότι ο Μπαϊρού είχε ξεπεράσει ορισμένες από τις κόκκινες γραμμές της Εθνικής Συσπείρωσης με την αντιδημοφιλή κίνησή του να συμπιέσει τον γαλλικό προϋπολογισμό με περικοπές ύψους 43,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η άκρα δεξιά πιστεύει ότι ο Μπαϊρού δεν στόχευσε επαρκώς στο κόστος που σχετίζεται με τη μετανάστευση και την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Αν το ερώτημα είναι: Έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτήν την κυβέρνηση; Η απάντηση είναι όχι, δεν έχουμε», είπε η Λεπέν.

Ο Μπαϊρού διεξάγει συνομιλίες με κόμματα από όλο το πολιτικό φάσμα αυτή την εβδομάδα, φαινομενικά ώστε να βρει κοινό έδαφος εν όψει της ψήφου εμπιστοσύνης την ερχόμενη Δευτέρα. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ωστόσο δήλωσαν γρήγορα ότι θα ψηφίσουν για την πτώση της μειοψηφικής κυβέρνησης, αφήνοντας στην εδώ και καιρό κεντρώα κυβέρνηση ελάχιστες ελπίδες επιβίωσης.

Σε περίπτωση πτώσης του Μπαϊρού, δεν είναι σαφές πώς θα βρει διέξοδο ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν από το αδιέξοδο. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν δείξει μικρή όρεξη για περικοπές στον προϋπολογισμό που είναι απαραίτητες και την αποτροπή των αυξανόμενων ανησυχιών για τις υπερβολικές δημόσιες δαπάνες στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης.

Ο Γάλλος πρόεδρος έχει ήδη ξεκινήσει πάντως διαβουλεύσεις για το ποιος θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον Μπαϊρού στην πρωθυπουργία, σύμφωνα με αρκετούς συμμάχους του.

Σε υψηλό 16ετίας εκτινάχθηκε η απόδοση του 30ετούς γαλλικού ομολόγου

Την ίδια ώρα, οι πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία έχουν προκαλέσει αναταραχές στις αγορές. Συγκεκριμένα, σε υψηλό 16ετίας εκτοξεύτηκαν σήμερα, οι αποδόσεις των 30ετών κρατικών ομολόγων της Γαλλίας.

Οι αποδόσεις των 30ετών κρατικών ομολόγων της Γαλλίας έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2009, στο 4,513%, αυξημένες κατά 6,5 μονάδες βάσης.

Πηγή: skai.gr

