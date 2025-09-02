Ένας 41χρονος άνδρας στην Αυστραλία κατηγορείται για κλοπή παιδικών παιχνιδιών αξίας 250.000 ευρώ!

Η αστυνομία της Αδελαΐδας έκανε έφοδο στο σπίτι του και κατάσχεσε 2.500 αντικείμενα Lego, 1.700 κλειστά κουτιά της δημοφιλέστατης εταιρίας, αλλά και διάφορες κούκλες, όπως Hello Kity, Barbie και Pokemon.

Τα κλοπιμαία ήταν τόσα πολλά σε όγκο, που απαιτήθηκαν τρία φορτηγά για να μεταφερθούν. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο 41χρονος άνδρας σκόπευε να πουλήσει όλα αυτά τα παιχνίδια στο διαδίκτυο και τα είχε αποκτήσει κάνοντας τους τελευταίους μήνες μικροκλοπές σε διάφορα καταστήματα της πόλης του.

Ο άνδρας θα οδηγηθεί στο δικαστήριο στις 30 Σεπτεμβρίου.

