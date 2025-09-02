Σε υψηλό 16ετίας εκτινάχθηκε η απόδοση του 30ετούς ομολόγου της Γαλλίας

Σε υψηλό 16ετίας εκτοξεύτηκαν σήμερα, Τρίτη, οι αποδόσεις των 30ετών κρατικών ομολόγων της Γαλλίας, εν μέσω έντονης πολιτικής ανησυχίας, καθώς ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού ξεκίνησε συνομιλίες με τα πολιτικά κόμματα σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την κατάρρευση της κυβέρνησής του.

Το ακροδεξιό κόμμα της Λεπέν, ο Εθνικός Συναγερμός, ανέφερε χθες ότι προετοιμάζεται για πρόωρες εκλογές, προβλέποντας ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα ρίξουν την κυβέρνηση μειοψηφίας σε μια ψηφοφορία που έχει προγραμματιστεί για τις 8 Σεπτεμβρίου.

Οι αποδόσεις των 30ετών κρατικών ομολόγων της Γαλλίας έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2009, στο 4,513%, αυξημένες κατά 6,5 μονάδες βάσης.

Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων της ευρωζώνης δέχονται πιέσεις, καθώς οι αγορές αναμένουν ότι τα επενδυτικά σχέδια της Γερμανίας, μαζί με τις πιθανές αυξήσεις στις αμυντικές δαπάνες σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης, θα αυξήσουν τα επίπεδα χρέους.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου της Γερμανίας, το σημείο αναφοράς για την ευρωζώνη, αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 2,79%.

Οι αποδόσεις των 30ετών γερμανικών ομολόγων έφτασαν σε νέο υψηλό 14 ετών στο 3,41%.

Η απόδοση του 30ετούς χρυσού ομολόγου της Βρετανίας έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 1998.

Πηγή: skai.gr

