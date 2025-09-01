Αν ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού πόνταρε στο ότι η ηγέτιδα της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν θα απέφευγε να ρίξει την κυβέρνηση της Γαλλίας επειδή της απαγορεύεται να θέσει υποψηφιότητα για πολιτικά αξιώματα, τότε έκανε μεγάλο λάθος. Διότι στην πραγματικότητα η Λεπέν και το κόμμα της, Εθνικός Συναγερμός, το οποίο βρίσκεται στην κορυφή των δημοσκοπήσεων στη Γαλλία, φαίνεται ότι θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην απομάκρυνση του Μπαϊρού στην ψηφοφορία εμπιστοσύνη που θα διεξαχθεί στις 8 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico.

Τόσο η ίδια η Λεπέν όσο και το κόμμα της φαίνονται αποφασισμένοι να εκμεταλλευτούν την επιδεινούμενη πολιτική κρίση ασκώντας πίεση για τη διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών και την παραίτηση του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Όταν οι Μακρόν και Μπαϊρού αποφάσισαν να συμπιέσουν τον γαλλικό προϋπολογισμό ύψους 43,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, κάτι που δεν άρεσε σε πολλούς, δεν είχαν φανταστεί ότι η Λεπέν η οποία ελέγχει το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης στην Εθνοσυνέλευση θα τολμούσε να απευθύνει κάλεσμα σε ψήφο εμπιστοσύνης την περασμένη εβδομάδα. Και αυτή η σκέψη είχε κάποια λογική δεδομένου ότι η Λεπέν απαγορεύεται να θέσει υποψηφιότητα για κάποιο αξίωμα λόγω καταδίκης για υπεξαίρεση. Η ίδια θα ασκήσει έφεση τον επόμενο χρόνο, άρα γιατί να ρισκάρει τώρα την έδρα της στο κοινοβούλιο προκαλώντας ενδεχομένως εκλογές;

Όμως η Λεπέν δεν το βλέπει έτσι στην πραγματικότητα αφού μόλις μία ώρα μετά την ανακοίνωση της ψήφου εμπιστοσύνης, ορκίστηκε ότι θα κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις της για να ανατρέψει τον Μπαϊρού και κατηγόρησε τα οκτώ χρόνια Μακρονισμού ότι απειλούν την επιβίωση της Γαλλίας.

«Μόνο η διάλυση θα επιτρέψει πλέον στον γαλλικό λαό να επιλέξει το πεπρωμένο του, αυτό της ανάκαμψης με τον Εθνικό Συναγερμό», έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Αυτό έβαλε τέλος σε κάθε εικασία ότι θα μπορούσε να είχε υπάρξει κάποιο είδος συμφωνίας μεταξύ του Μπαϊρού και της Λεπέν.

Ενώ πολλοί υπέθεσαν ότι ο Μπαϊρού θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να δοκιμάσει τα όριά του με τη Λεπέν πριν προκηρύξει την ψηφοφορία, ο πρωθυπουργός δυσκολεύτηκε να εξηγήσει γιατί στην πραγματικότητα δεν το έκανε. Σημείωσε — μάλλον μη πειστικά, σε μια συνέντευξη στο κανάλι TF1 — ότι δεν το έκανε επειδή οι ηγέτες της αντιπολίτευσης ήταν «σε διακοπές».

Η Λεπέν όμως απάντησε λέγοντας ότι δεν είχε σταματήσει να εργάζεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Αποφασισμένοι να συμμετάσχουν στις εκλογές

Τα αριστερά κόμματα ανακοίνωσαν επίσης αμέσως την πρόθεσή τους να ψηφίσουν κατά του Μπαϊρού.

Μπαρντέλα και Λεπέν έχουν προγραμματίσει συνάντηση με τον Μπαϊρού την Τρίτη, αλλά τα μηνύματα που έρχονται από το Εθνικό Συναγερμό καθιστούν απίθανο οι δύο πλευρές να καταλήξουν σε συμφωνία.

Σε περίπτωση πτώσης του Μπαϊρού, ο Μακρόν αντιμετωπίζει λίγες καλές επιλογές για να τον αντικαταστήσει, αν και φημολογείται ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να προσλάβει τον υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων, Σεμπαστιάν Λεκόρνου.

Ο Εθνικός Συναγερμός και άλλα κόμματα που ζητούν νέες εκλογές υποστηρίζουν ότι δύο διαδοχικοί πολιτικοί της κεντροδεξιάς και της κεντρώας πλευράς δεν κατάφεραν να τερματίσουν την παρατεταμένη πολιτική κρίση που γεννήθηκε από την άτυχη κίνηση του Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες εκλογές πέρυσι.

Σε δημοσκόπηση του Ifop που διεξήχθη μετά την ομιλία του Μπαϊρού, το 63% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι τάσσονται υπέρ της επιστροφής στις κάλπες, με το ποσοστό αυτό να φτάνει το 86% μεταξύ των ψηφοφόρων του Εθνικού Συναγερμού. Αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν επίσης ότι οι νέες εκλογές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα ακόμη αιωρούμενο κοινοβούλιο.

Το αν ο Μακρόν θα προκηρύξει πράγματι εκλογές είναι, φυσικά, άγνωστο. Η αιφνιδιαστική ψηφοφορία του περασμένου έτους οδήγησε στο τρέχον πολιτικό αδιέξοδο και άφησε βαθιά τραύματα στο στρατόπεδό του.

Ο 29χρονος Ζορντάν Μπαρντελά, πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, έχει επανειλημμένα καλέσει τον Μακρόν να παραιτηθεί παρά τις νομικές δοκιμασίες του μέντορά του — κάτι που θα ήταν απίθανο να έκανε χωρίς την έγκριση της Λεπέν. Η Λεπέν εξακολουθεί να ασκεί σημαντικό έλεγχο στην επικοινωνιακή στρατηγική του Εθνικού Συναγερμού, την οποία το κόμμα προσπαθεί να βελτιώσει αφότου απέτυχε να αντιμετωπίσει το δύσκολο ζήτημα της διαδοχής της αμέσως μετά την ετυμηγορία.

Μια θεωρία είναι ότι η Λεπέν έχει αποδεχτεί ότι δεν θα μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος στο άμεσο μέλλον και ζυγίζει το ενδεχόμενο να την ορίσει ως πρωθυπουργό ο Μπαρντέλα, εάν εκείνος θέσει υποψηφιότητα ως υποψήφιος του Εθνικού Συναγερμού για τα Ηλύσια Πεδία και κερδίσει. 'Ομως ο Τζακομπέλι, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του κόμματος, το διέψευσε κατηγορηματικά.

«Η Μαρίν Λεπέν δεν τα παρατάει ποτέ», είπε.

Εάν υπάρξει νέα ψηφοφορία — προεδρική ή κοινοβουλευτική — η Λεπέν σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να θέσει υποψηφιότητα.

Μετά από μια περίοδο σοκ που ακολούθησε την απόφαση του δικαστηρίου, η ηγέτιδα της ακροδεξιάς άρχισε να συμβουλεύεται διάφορους δικηγόρους και νομικούς εμπειρογνώμονες την άνοιξη, σύμφωνα με πηγές.

«Προφανώς διερευνούμε όλες τις νομικές οδούς, έτσι ώστε ακόμη και σε περίπτωση διάλυσης... η Μαρίν Λεπέν να μπορεί να είναι υποψήφια», δήλωσε ο Μπαρντέλα στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα TF1 την Τρίτη.

«Υπάρχει μια νόμιμη οδός και, παρόλο που είναι πολύ μικρή, η Μαρίν Λεπέν αγωνίζεται γι' αυτήν».

Πηγή: skai.gr

