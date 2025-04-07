Τρία άτομα ηλικίας μεταξύ 19 και 24 ετών κρατούνται και ανακρίνονται ως ύποπτα για την προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας, ανακοίνωσαν σήμερα οι εισαγγελικές αρχές της Γαλλίας, επιβεβαιώνοντας σχετικές δημοσιογραφικές πληροφορίες.

Σύμφωνα με τον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό RTL ο βασικός ύποπτος είναι ηλικίας 19 ετών, ζει στην Δουνκέρκη, στην βόρεια Γαλλία, και έπειτα από έρευνες της αστυνομίας εντοπίστηκαν στο σπίτι του εκρηκτικά υλικά.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien είχε δηλώσει, μέσω του διαδικτύου, φίλα προσκείμενος στο Ισλαμικό Κράτος και προετοίμαζε τρομοκρατικές ενέργειες κατά ποικίλων στόχων.

🚨🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Un ATTENTAT TERRORISTE ISLAMISTE a été déjoué. Trois individus originaires de Dunkerque ont été interpellés par la DGSI. Une CEINTURE EXPLOSIVE et une allégeance à l’État Islamique ont été découverts. pic.twitter.com/cIVafyBq5p — Bastion (@bastionmediaoff) April 6, 2025

Γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως μετά την σύλληψή του συνελήφθησαν και κρατούνται άλλα δύο άτομα του στενού περιβάλλοντός του, οι δικηγόροι των οποίων ωστόσο δηλώνουν πως δεν έχουν καμία σχέση με το Ισλαμικό Κράτος και την διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων.



Πηγή: skai.gr

