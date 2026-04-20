Νέα ενεργειακή ατζέντα από τον Τραμπ: Ενίσχυση σε άνθρακα, πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Σε μια κίνηση που σηματοδοτεί την εστίαση της κυβέρνησής του στην ενεργειακή ασφάλεια και την αύξηση της εγχώριας παραγωγής, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) προχώρησε στην υπογραφή σειράς σημαντικών αποφάσεων που καλύπτουν όλο το φάσμα του ενεργειακού τομέα.

Στο επίκεντρο των αποφάσεων βρίσκεται η υπογραφή υπομνήματος για την ενίσχυση των εφοδιαστικών αλυσίδων του άνθρακα, με στόχο τη σταθεροποίηση και τη στήριξη του κλάδου. Παράλληλα, ενεργοποίησε τον νόμο περί Αμυντικής Παραγωγής (Defense Production Act), υπογράφοντας απόφαση που αφορά την εγχώρια παραγωγή πετρελαίου, θέτοντας ως προτεραιότητα την κάλυψη των εθνικών ενεργειακών αναγκών.

Επιπλέον, η κυβέρνηση εστιάζει στην ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών φυσικού αερίου, καλύπτοντας όλο το φάσμα δραστηριοτήτων, από τη μεταφορά, την επεξεργασία και την αποθήκευση, έως την ενίσχυση της δυναμικότητας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Αυτές οι πρωτοβουλίες αφορούν έργα ενεργειακής υποδομής μεγάλης κλίμακας, τα οποία, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, αποτελούν κομβικό πυλώνα για την ενεργειακή ανεξαρτησία και την οικονομική ασφάλεια των ΗΠΑ.



Πηγή: skai.gr

