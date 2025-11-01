Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν από σήμερα στην επιβολή επιπλέον δασμών στις εισαγωγές φορτηγών, ενισχύοντας τη στρατηγική προστατευτισμού που ακολουθεί ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Όπως διευκρινίζεται, προβλέπονται και ορισμένες εξαιρέσεις.

Συγκεκριμένα, οι εισαγωγές φορτηγών επιβαρύνονται πλέον με πρόσθετους δασμούς ύψους 25%. Επιπλέον, θεσπίζεται νέος δασμός 10% στις εισαγωγές λεωφορείων και πούλμαν.

Από την επιστροφή του στην προεδρία των ΗΠΑ, ο Τραμπ έχει ήδη επιβάλει επιπλέον δασμούς τουλάχιστον 10% στα περισσότερα εισαγόμενα προϊόντα. Παράλληλα, έχουν τεθεί στο στόχαστρο συγκεκριμένα προϊόντα στρατηγικής σημασίας, όπως το αλουμίνιο, ο χαλκός, η ξυλεία, ο χάλυβας και τα αυτοκίνητα. Πλέον, στη λίστα αυτή προστίθενται και τα φορτηγά.

Στόχος της αμερικανικής κυβέρνησης είναι να ενισχύσει τη βιομηχανία των ΗΠΑ, να περιορίσει το εμπορικό έλλειμμα, να αυξήσει τα δημόσια έσοδα και να διαπραγματευτεί καλύτερους όρους για τα αμερικανικά προϊόντα στις διεθνείς αγορές, επιδιώκοντας ανταλλάγματα στη μείωση των δασμών.

