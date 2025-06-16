G7: Έκκληση για αποκλιμάκωση στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν

Οι ηγέτες της Ομάδας των Επτά σε κοινή δήλωση τους ζητούν την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης Ισραήλ - Ιράν, σύμφωνα με δύο πηγές και το προσχέδιο της δήλωσης που είδε το Reuters. Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει υπογράψει το προσχέδιο, ανέφεραν οι πηγές. Το προσχέδιο κάνει λόγο για διαφύλαξη της σταθερότητα της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των αγορών ενέργειας, και αναφέρει ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η ΕΕ ζητεί να «αποφευχθεί ο προστατευτισμός»

Σημειώνεται πως η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ζήτησε χθες Κυριακή από την Ομάδα των Επτά (G7) «να αποφύγει τον προστατευτισμό», κατά την έναρξη της συνόδου τους στον Καναδά, σε ένα πλαίσιο έντασης λόγω των τριβών μεταξύ παλιών συμμάχων και της ανησυχίας για κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή έπειτα από τέσσερις ημέρες ανταλλαγής πυραυλικών πληγμάτων μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ.

Η σύνοδος της G7, που διεξάγεται στο εθνικό πάρκο Κανανάσκις στα Βραχώδη Όρη του Καναδά, είναι η πρώτη που πραγματοποιείται αφού η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ έχει διαταράξει την ενότητα της Ομάδας των Επτά (Γερμανία, Βρετανία, Καναδάς, ΗΠΑ, Γαλλία, Ιταλία και Ιαπωνία).

Ο νέος πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ επέλεξε να προσκαλέσει και πολλούς ηγέτες άλλων χωρών: της Ινδίας, του Μεξικού, της Νότιας Αφρικής, της Αυστραλίας και της Νότιας Κορέας.

Η αποφυγή των δραμάτων και των συγκρούσεων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τη σύνοδο, με φόντο την πλειάδα των ζητημάτων που προκαλούν τριβές, όπως οι δασμοί που έχει επιβάλει ο Τραμπ, ο πόλεμος στην Ουκρανία ή οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.

Για τον λόγο αυτό οι χώρες της G7 αναμένεται να μην εκδώσουν το παραδοσιακό τελικό κοινό ανακοινωθέν και να προτιμήσουν να κάνουν «σύντομες και συγκεκριμένες» ανακοινώσεις για τα διάφορα θέματα που θα συζητηθούν.

Θα καταφέρουν να εκφράσουν κοινή θέση, κυρίως για τη Μέση Ανατολή;

Χθες η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν, ότι η διπλωματία αποτελεί την καλύτερη «μακροπρόθεσμη» λύση για την επίλυση της σύγκρουσης με το Ιράν, χωρίς ωστόσο να ζητήσει εκεχειρία.

Η φον ντερ Λάιεν επανέλαβε τη στήριξή της στο δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα.

«Το Ιράν είναι η βασική πηγή περιφερειακής αστάθειας και ήμασταν πάντα ξεκάθαροι ότι δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», υπογράμμισε.

«Τα πρόσφατα γεγονότα έχουν φέρει ακόμη περισσότερο στο φως τους αυξανόμενους δεσμούς μεταξύ των συγκρούσεων στην Ευρώπη από τη μία πλευρά και τη Μέση Ανατολή στην άλλη. Οι ίδιοι τύποι ιρανικής σχεδίασης και κατασκευής drones και βαλλιστικών πυραύλων χτυπούν χωρίς διακρίσεις πόλεις στην Ουκρανία και το Ισραήλ», εξήγησε η φον ντερ Λάιεν.

Πίεση στη Ρωσία και δασμοί

Όμως αυτός ο πόλεμος δεν είναι ο μοναδικός που βρίσκεται στην ατζέντα των συνομιλιών της συνόδου της G7. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι μεταξύ των προσκεκλημένων και ελπίζει να συνομιλήσει με τον Αμερικανό ομόλογό του.

Ο Τραμπ, που μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο έχει προσεγγίσει τη Μόσχα, συνομίλησε εκ νέου το Σάββατο με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος δήλωσε έτοιμος για νέο γύρο διαπραγματεύσεων.

Από την πλευρά τους οι Ευρωπαίοι θέλουν να πείσουν τον Ρεπουμπλικάνο να ανακοινώσει νέες κυρώσεις εις βάρος της Μόσχας, στοχοθετώντας πιο συγκεκριμένα τις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου.

«Πρέπει να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία για να διασφαλίσουμε πραγματική εκεχειρία, για να φέρουμε τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο. Οι κυρώσεις είναι κρίσιμες προς αυτή την κατεύθυνση», σημείωσε η φον ντερ Λάιεν στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Την προηγούμενη εβδομάδα παρουσιάσαμε μια πρόταση για ένα πακέτο 18 κυρώσεων. Θα καλέσω τους εταίρους μας στη G7 να μας ακολουθήσουν», πρόσθεσε.

Παράλληλα όλες οι χώρες θέλουν να συζητήσουν το θέμα του εμπορίου με τον Τραμπ. Επιβάλλοντας επιπλέον δασμούς τουλάχιστον 10% στα περισσότερα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ ο Ρεπουμπλικάνο επέφερε πλήγμα στην παγκοσμιοποίηση και απειλεί τον κόσμο με γενικευμένη οικονομική επιβράδυνση.

«Ας διατηρήσουμε τις μεταξύ μας συναλλαγές ισότιμες, προβλέψιμες και ανοικτές. Πρέπει να αποφύγουμε τον προστατευτισμό», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως τόνισε θα προτιμούσε να επιτευχθεί μια λύση έπειτα από διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ ενόψει της 9ης Ιουλίου όταν λήγει η αναστολή της επιβολής των αμερικανικών δασμών στα ευρωπαϊκά προϊόντα.

Αυτή η G7 είναι ιδιαίτερα σημαντική και για τον Καναδά, ο οποίος φιλοξένησε τη σύνοδο της Ομάδας των Επτά και το 2018, όταν ο τότε πρωθυπουργός της χώρας Τζάστιν Τριντό αντιπαρατέθηκε με τον Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αποχωρήσει από τη σύνοδο χωρίς να υπογράψει το τελικό ανακοινωθέν και οι σχέσεις μεταξύ των δύο ηγετών δεν αποκαταστάθηκαν ποτέ.

Ο Μαρκ Κάρνεϊ και ο Τραμπ θα συναντηθούν σήμερα το πρωί. Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη του Ρεπουμπλικάνου στον Καναδά μετά τη δήλωσή του ότι θα ήταν καλύτερο η χώρα να γίνει η 51η πολιτεία των ΗΠΑ.

