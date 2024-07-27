Τραμπ σε Νετανιάχου: "Εχουμε ανίκανους στην ηγεσία της χώρας μας"

Ο Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε με σκληρούς χαρακτηρισμούς χθες Παρασκευή εναντίον των Δημοκρατικών αντιπάλων του κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Φλόριντα, ενώ προφήτευσε καταστροφή στη Μέση Ανατολική αν δεν εκλεγεί ξανά ο ίδιος πρόεδρος των ΗΠΑ στις εκλογές του Νοεμβρίου.

Με τη συνάντηση αυτή ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του κ. Νετανιάχου στις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια της οποίας απηύθυνε ομιλία στο αμερικανικό Κογκρέσο και κατόπιν συναντήθηκε ξεχωριστά με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις, πλέον υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία.

«Έχουμε ανίκανους στην ηγεσία της χώρας μας», είπε ο κ. Τραμπ, καθισμένος απέναντι στον κ. Νετανιάχου. «Αν νικήσουμε, τα πράγματα θα είναι πολύ απλά. Θα λυθούν όλα, και πολύ γρήγορα», διαβεβαίωσε.

Όμως «αν δεν νικήσουμε, μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε μεγάλους πολέμους στη Μέση Ανατολή και ίσως τρίτο παγκόσμιο πόλεμο», πρόσθεσε.

Η εκστρατεία του Ρεπουμπλικάνου έδωσε κατόπιν στη δημοσιότητα ανακοίνωση για τη συνάντηση, διαβεβαιώνοντας πως η πρόθεσή του είναι να «φέρει ειρήνη στη Μέση Ανατολή» αν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025.

Ο μεγιστάνας και ο κ. Νετανιάχου επιδίωξαν να επιδείξουν την εγγύτητά τους κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στο συγκρότημα Μαρ-α-Λάγκο του κ. Τραμπ. Οι τόνοι ήταν πολύ πιο εγκάρδιοι απ’ ό,τι κατά τη διάρκεια της συνάντησης του ισραηλινού δεξιού πρωθυπουργού με την Κάμαλα Χάρις προχθές Πέμπτη.

«Αυτό που έγινε στη Γάζα τους τελευταίους εννιά μήνες είναι συγκλονιστικό», είπε η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, αναφερόμενη σε «νεκρά παιδιά» και «απελπισμένους και πεινασμένους ανθρώπους που φεύγουν για να σωθούν».

«Δεν μπορούμε να αποστρέφουμε το βλέμμα από αυτές τις τραγωδίες. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να αναισθητοποιηθούμε μπροστά σε αυτά τα δεινά» πρόσθεσε μιλώντας στον Τύπο, υποσχόμενη πως δεν θα «σιωπά».

Χθες ο κ. Τραμπ χαρακτήρισε εκ νέου την Κάμαλα Χάρις πολιτικό της «ριζοσπαστικής αριστεράς» και έκρινε ότι τα σχόλιά της έδειξαν «έλλειψη σεβασμού» προς το Ισραήλ, του οποίου οι ΗΠΑ παραμένουν ο βασικός σύμμαχος σε παγκόσμια κλίμακα.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε άνευ προηγουμένου έφοδο στο νότιο Ισραήλ, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 1.197 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, 111 εξακολουθούν να βρίσκονται στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 39 πιστεύεται ότι είναι νεκροί, κατά τον ισραηλινό στρατό.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, στην εξουσία στον θύλακο από το 2007, που χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ, και στις ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγει έκτοτε έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 39.175 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.